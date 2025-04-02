"РФ скажет, что мы захватим территории": Польша не отправит миротворцев в Украину, — Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что его страна не планирует отправлять миротворцев в Украину, потому что это даст повод российским пропагандистам утверждать, что Варшава вместе с Кремлем хочет "поделить" украинские территории.

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Свое мнение относительно отправки в Украину польских военных глава МИД Польши высказал в интервью RMF24.

Радослав Сикорский не думает, что Польша может отправить военных в Украину. На видео с 13:13.

Ведущий спросил, могут ли польские военные при определенных условиях появиться в Украине.

"Я так не думаю. Российская пропаганда уже обвиняет нас в том, что мы хотим зайти в Украину и вместе с ними разделить ее. Мы не хотим давать это преимущество российской пропаганде", — ответил польский чиновник.

Журналист попросил уточнить, не приведет ли нехватка польских военных на украинской территории к тому, что польским предпринимателям будет сложнее приобщиться к послевоенному восстановлению. Сикорский ответил, что, по его мнению, Польша будет крупнейшим бенефициаром восстановления Украины "и из-за языковой близости, и по логистическим причинам", а также потому, что польские предприниматели "смелее".

"Поскольку сегодняшняя помощь Украине идет через Польшу и из Польши, мы будем также логистическим хабом для восстановления Украины", — сказал глава МИД Польши.

Напомним, 30 марта СМИ сообщали со ссылкой на источники в дипломатических кругах Европейского Союза, что в Украину направят военную группу из стран ЕС, чтобы провести подготовку для размещения "сил сдерживания" после вероятного прекращения огня.

26 марта генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что НАТО в случае угрозы атаки на Польшу со стороны РФ встанет на защиту поляков.

Глава Бюро национальной безопасности Польши, генерал Дариуш Луковский 26 марта сказал, что в случае нападения России Польша сможет обороняться около одной-двух недель без помощи союзных стран.