"Не зможуть зібрати": Жорін закликав виключити обговорення щодо іноземних миротворців в Україні

Українцям варто виключити з порядку денного "серйозне обговорення" щодо розміщення іноземних миротворців на своїй території, вважає підполковник Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим "Мосе" Жорін. На думку військового, їх "ніхто нікуди не відправить".

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Про це Жорін написав у своєму Telegram-каналі 30 квітня.

"Нам варто взагалі виключити з порядку денного серйозне обговорення відправки військових інших держав до України", — йдеться у повідомленні.

Жорін зазначає, що на це є два вагомих аргументи. По-перше, іноземних військових в Україну "ніхто не відправить": на думку військового, їх просто не зможуть зібрати.

"Реальних армій Європа на сьогоднішній день не має. Ось уже пишуть, що навіть 25 тисяч — це недосяжна цифра. А 25 тисяч для масштабів нашої війни це ні про що", — зазначив військовий.

Другим аргументом на користь висловленої думки Жорін називає те, що такий військовий контингент, якщо й буде розміщений на території України, буде виконувати доволі обмежені завдання. Причина цього — відсутність бойового досвіду, вважає військовий, підкреслюючи, що ролі стримування, про яку говорили раніше у політичних колах, закордонні миротворці відігравати не зможуть.

Що відомо про розміщення іноземних миротворців в Україні зараз

У контексті питання про розміщення миротворців в Україні Жорін згадує новину від 29 квітня у виданні The Times. Там йдеться, що Європі "буде складно" розмістити на українській території 25 тисяч своїх військовослужбовців, а ідея щодо розміщення 64 тисяч військових взагалі може не втілитися у реальність.

За даними видання, Польща, Італія та Іспанія чітко заявили про те, що не будуть відправляти свої війська в Україну. Естонія та Фінляндія були стурбовані питанням про те, що розгортання їхніх військ в Україні "розмиє" їхню власну прикордонну оборону.

Варто пригадати, що 16 березня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що чисельність західних військових становитиме понад 10 тисяч службовців, а основна частина цих сил буде складатися з військових з Великої Британії та Франції.

Нагадаємо, 7 квітня військовий аналітик Владислав Селезньов в ефірі Radio NV розповів, чому миротворці з'являться в Україні тільки після завершення війни.

27 березня ЗМІ з'ясували, де саме в Україні Франція планує розмістити миротворців.