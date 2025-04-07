Війська миротворців з'являться в Україні тільки після війни: експерт назвав причину

Франція і Велика Британія готові очолити місію, але питання залишається політично і юридично складним. Не виключено, що найближчим часом лідери цих держав можуть заявити про розміщення своїх миротворців після закінчення російсько-української війни.

Related video

Розгортання миротворців на території України в умовах триваючої війни малоймовірне. Про це 7 квітня розповів військовий аналітик Владислав Селезньов в ефірі Radio NV.

"Якщо вдасться реалізувати цей кейс присутності миротворчих військ на території України у складі французького і британського контингенту — це чудово. Але я щоразу ставлю собі запитання: яким чином документально це оформити? Під яким прапором діятимуть миротворці?" — сказав Селезньов.

На думку експерта, розміщення місії під прапором ООН виключено — Росія, як постійний член Радбезу, заблокує будь-яке рішення. Варіант із прапором НАТО також не видається можливим, оскільки Альянс ніколи не погодиться на такий формат присутності, бо проти цього, насамперед, буде Кремль.

Він нагадав, що однією з причин початку так званої "спеціальної військової операції" Кремль називав неприпустимість присутності НАТО на території України. Таким чином, будь-який західний військовий контингент, незалежно від формату, стане для Росії мішенню, як раніше не раз заявляли в Москві.

Селезньов вважає, що ймовірність появи іноземних миротворців в Україні існує, але лише після закінчення війни. За його словами, мир може настати або в разі капітуляції однієї зі сторін, або коли "закінчаться ресурси, бо саме ресурси є визначальним фактором, який впливає і на ситуацію на полі бою, і на тенденції, і на все, що пов'язано з війною".

"Я не здивуюся, якщо врешті-решт ми почуємо від пана Макрона або пана Стармера інформацію про те, що миротворчі представники їхніх країн будуть присутні на території України після завершення російсько-української війни", — наголосив Селезньов.

Зеленський про миротворців в Україні

Зазначимо, що 4 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про початок розробки механізму створення міжнародної миротворчої місії, завданням якої стане забезпечення дотримання режиму припинення вогню після можливої угоди між Україною і Росією. За його словами, він очікує "розуміння інфраструктури місії" миротворців приблизно за один місяць.

"Ми обговорюємо присутність на землі, в небі та на морі, а також протиповітряну оборону. І деякі ще делікатні речі", — зазначив український президент.

Раніше повідомлялося, що Польща не має наміру відправляти миротворчий контингент в Україну. Як заявив глава польського МЗС Радослав Сікорський, Варшава не піде на цей крок, оскільки це дасть привід російським пропагандистам стверджувати, що Польща разом із РФ хоче "поділити" українські території.