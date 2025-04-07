Войска миротворцев появятся в Украине только после войны: эксперт назвал причину

Франция и Великобритания готовы возглавить миссию, но вопрос остается политически и юридически сложным. Не исключено, что в ближайшее время лидеры этих государств могут заявить о размещении своих миротворцев после окончания российско-украинской войны.

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Развертывание миротворцев на территории Украины в условиях продолжающейся войны маловероятно. Об этом 7 апреля рассказал военный аналитик Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

"Если удастся реализовать этот кейс присутствия миротворческих войск на территории Украины в составе французского и британского контингента — это замечательно. Но я каждый раз задаю себе вопрос: каким образом документально это оформить? Под каким флагом будут действовать миротворцы?" — сказал Селезнев.

По мнению эксперта, размещение миссии под флагом ООН исключено — Россия, как постоянный член Совбеза, заблокирует любое решение. Вариант с флагом НАТО также не представляется возможным, поскольку Альянс никогда не согласится на такой формат присутствия, потому что против этого, в первую очередь, будет Кремль.

Он напомнил, что одной из причин начала так называемой "специальной военной операции" Кремль называл недопустимость присутствия НАТО на территории Украины. Таким образом, любой западный военный контингент, вне зависимости от формата, станет для России мишенью, как ранее не раз заявляли в Москве.

Селезнев считает, что вероятность появления иностранных миротворцев в Украине существует, но лишь после окончания войны. По его словам, мир может наступить либо в случае капитуляции одной из сторон, либо когда "закончатся ресурсы, потому что именно ресурсы являются определяющим фактором, который влияет и на ситуацию на поле боя, и на тенденции, и на все, что связано с войной".

"Я не удивлюсь, если в конце концов мы услышим от господина Макрона или господина Стармера информацию о том, что миротворческие представители их стран будут присутствовать на территории Украины после завершения российско-украинской войны", — подчеркнул Селезнев.

Зеленский о миротворцах в Украине

Отметим, что 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале разработки механизма создания международной миротворческой миссии, задачей которой станет обеспечение соблюдения режима прекращения огня после возможного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, он ожидает "понимания инфраструктуры миссии" миротворцев примерно через один месяц.

"Мы обсуждаем присутствие на земле, в небе и на море, а также противовоздушную оборону. И некоторые еще деликатные вещи", — отметил украинский президент.

Ранее сообщалось, что Польша не намерена отправлять миротворческий контингент в Украину. Как заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, Варшава не пойдет на это шаг, поскольку это даст повод российским пропагандистам утверждать, что Польша вместе с РФ хочет "поделить" украинские территории.