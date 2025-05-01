"Не смогут собрать": Жорин призвал исключить обсуждение по иностранным миротворцам в Украине

Украинцам стоит исключить из повестки дня "серьезное обсуждение" относительно размещения иностранных миротворцев на своей территории, считает подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим "Мосе" Жорин. По мнению военного, их "никто никуда не отправит".

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Об этом Жорин написал в своем Telegram-канале 30 апреля.

"Нам стоит вообще исключить из повестки дня серьезное обсуждение отправки военных других государств в Украину", — говорится в сообщении.

Жорин отмечает, что на это есть два весомых аргумента. Во-первых, иностранных военных в Украину "никто не отправит": по мнению военного, их просто не смогут собрать.

"Реальных армий Европа на сегодняшний день не имеет. Вот уже пишут, что даже 25 тысяч — это недостижимая цифра. А 25 тысяч для масштабов нашей войны это ни о чем", — отметил военный.

Вторым аргументом в пользу высказанной мысли Жорин называет то, что такой военный контингент, если и будет размещен на территории Украины, будет выполнять довольно ограниченные задачи. Причина этого — отсутствие боевого опыта, считает военный, подчеркивая, что роли сдерживания, о которой говорили ранее в политических кругах, зарубежные миротворцы играть не смогут.

Что известно о размещении иностранных миротворцев в Украине сейчас

В контексте вопроса о размещении миротворцев в Украине Жорин вспоминает новость от 29 апреля в издании The Times. Там говорится, что Европе "будет сложно" разместить на украинской территории 25 тысяч своих военнослужащих, а идея о размещении 64 тысяч военных вообще может не воплотиться в реальность.

По данным издания, Польша, Италия и Испания четко заявили о том, что не будут отправлять свои войска в Украину. Эстония и Финляндия были обеспокоены вопросом о том, что развертывание их войск в Украине "размоет" их собственную пограничную оборону.

Стоит вспомнить, что 16 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что численность западных военных составит более 10 тысяч служащих, а основная часть этих сил будет состоять из военных из Великобритании и Франции.

Напомним, 7 апреля военный аналитик Владислав Селезнев в эфире Radio NV рассказал, почему миротворцы появятся в Украине только после завершения войны.

27 марта СМИ выяснили, где именно в Украине Франция планирует разместить миротворцев.