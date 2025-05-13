Вне досягаемости РФ: Келлог рассказал, где союзники могут разместить миротворцев в Украине

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает размещение европейских миротворцев в Украине к западу от Днепра после достижения полного прекращения огня.

Related video

Об этом он сказал в эфире телеканала FoxNews 13 мая.

По его словам, Штаты обсуждают размещение в Украине "сил устойчивости" (resilience force) для поддержания мира. Однако они будут расположены на расстоянии от границы с Россией.

"Речь идет о британцах, французах, а также немцах, а теперь и поляках, которые разместят силы к западу от Днепра, вне зоны досягаемости", — рассказал Келлог.

К востоку от реки могут разместиться "миротворческие силы" с участием определенной третьей страны, добавил Келлог. По словам спецпредставителя США, это позволило бы "фактически контролировать прекращение огня".

Миротворцы в Украине: что известно

Президент Франции Эмманюэль Макрон 16 марта сообщал, что несколько европейских и неевропейских стран выразили желание присоединиться к коалиции для развертывания войск в Украине.

Издание The Telegraph 28 апреля со ссылкой на тайную переписку между министром обороны Британии Джоном Гили и главой Минобороны теневого кабинета Джеймсом Картлиджем писало, что Великобритания хочет отправить в Украину инструкторов, а не боевые части.

Журналисты The Times со ссылкой на неназванные источники и разговоры между министрами обороны и военными руководителями Европы относительно "коалиции желающих" 30 апреля писали, что страны Европы не могут собрать миротворцев для Украины, поскольку европейские армии недостаточно укомплектованы и им не хватает финансирования.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 2 апреля заявлял, что Польша не отправит миротворцев в Украину, потому что это даст российским пропагандистам повод говорить, что Варшава хочет "поделить" украинские земли с Кремлем.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог, по данным неназванных источников Reuters, примет участие в переговорах по войне Украины и РФ в Стамбуле 15 мая.