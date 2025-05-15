"Припиніть маніпулювати": у Польщі обурилися заявами Келлога про миротворців в Україні

Цими днями спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог зробив нову заяву щодо розміщення європейських миротворців, зокрема польських військових: ці слова зіткнулися з критикою міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який закликав "припинити маніпуляції" й озвучив, як саме планує допомагати Польща Україні.

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Свою реакцію на новину про ймовірне розміщення польських миротворців на території України він оприлюднив на сторінці у мережі X 14 травня.

"Припиніть маніпулювати, голова уряду, міністр оборони та я послідовно повторюємо: Польща НЕ надсилатиме польських солдатів до України", — йдеться у дописі.

Скріншот | допис Сікорського про миротворців в Україні

Слова Сікорського також підтверджує міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, передає wprost.

"Немає і не буде жодних планів щодо введення військ до України. Польща несе спільну відповідальність за оборону східного флангу НАТО та за логістичну підтримку сусіда, на якого напали", — зазначив він.

Польща планує допомагати Україні, але допомога полягатиме в інших аспектах

За словами Сікорського, участь Польщі в такій операції буде іншою: вона полягатиме в авіаційній підтримці, захисті логістичних шляхів, а також обороні "більш ніж 600-кілометрового кордону з Росією і Білоруссю" для прикриття миротворчих військ, які поїдуть до України.

"Генерал Келлог, можливо, переоцінив думку, що Польща братиме участь у цій операції, якщо вона відбудеться. Але, як неодноразово зазначали міністр оборони, голова уряду та я, наша участь у цій операції не передбачатиме перебування польських солдатів на українській землі", — зазначив також Сікорський.

Нагадаємо, що у своїй заяві Келлог згадав про війська Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі, які, за його словами, можуть "сили на захід від Дніпра, поза зоною досяжності". Також генерал повідомляв, що США наразі обговорюють розміщення в Україні "сил стійкості" задля підтримання миру.

Варто зазначити, що українські військові мають іншу думку щодо миротворчого контингенту. Так, 1 травня заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим "Мосе" Жорін закликав виключити з порядку денного питання про іноземних миротворців, адже їх просто "не зможуть зібрати".

30 квітня видання The Times повідомило, що Європа не може зібрати миротворців для України.