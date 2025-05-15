"Прекратите манипулировать": в Польше возмутились заявлениями Келлога о миротворцах в Украине

На днях спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог сделал новое заявление о размещении европейских миротворцев, в частности польских военных: эти слова столкнулись с критикой министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который призвал "прекратить манипуляции" и озвучил, как именно планирует помогать Польша Украине.

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Свою реакцию на новость о вероятном размещении польских миротворцев на территории Украины он обнародовал на странице в сети X 14 мая.

"Прекратите манипулировать, глава правительства, министр обороны и я последовательно повторяем: Польша НЕ будет посылать польских солдат в Украину", — говорится в сообщении.

Скриншот | сообщение Сикорского о миротворцах в Украине

Слова Сикорского также подтверждает министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает wprost.

"Нет и не будет никаких планов по вводу войск в Украину. Польша несет общую ответственность за оборону восточного фланга НАТО и за логистическую поддержку соседа, на которого напали", — отметил он.

Польша планирует помогать Украине, но помощь будет заключаться в других аспектах

По словам Сикорского, участие Польши в такой операции будет другим: оно будет заключаться в авиационной поддержке, защите логистических путей, а также обороне "более чем 600-километровой границы с Россией и Беларусью" для прикрытия миротворческих войск, которые поедут в Украину.

"Генерал Келлог, возможно, переоценил мнение, что Польша будет участвовать в этой операции, если она состоится. Но, как неоднократно отмечали министр обороны, глава правительства и я, наше участие в этой операции не будет предусматривать пребывание польских солдат на украинской земле", — отметил также Сикорский.

Напомним, что в своем заявлении Келлог упомянул о войсках Великобритании, Франции, Германии и Польши, которые, по его словам, могут "силы к западу от Днепра, вне зоны досягаемости". Также генерал сообщал, что США сейчас обсуждают размещение в Украине "сил устойчивости" для поддержания мира.

Стоит отметить, что украинские военные имеют другое мнение относительно миротворческого контингента. Так, 1 мая заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим "Мосе" Жорин призвал исключить из повестки дня вопрос об иностранных миротворцах, ведь их просто "не смогут собрать".

30 апреля издание The Times сообщило, что Европа не может собрать миротворцев для Украины.