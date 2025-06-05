"Не надасть гарантій": США не прикриватимуть з повітря миротворців ЄС в Україні, — Bloomberg

США відмовляються надавати засоби протиповітряної оборони для підтримки "сил стримування", які Великобританія і Франція планують розмістити в післявоєнній Україні.

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Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Велика Британія і Франція намагалися переконати Трампа забезпечити повітряне прикриття, спостереження за прикордонною зоною та розвідку.

"Європейські союзники під час обговорень зі своїми американськими колегами дійшли висновку, що президент Дональд Трамп не надасть гарантій, яких вони прагнули для підтримки "коаліції охочих" на чолі з Європою", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що небажання США надати підтримку, якої прагнуть європейські партнери, підкреслює розбіжності між західними союзниками щодо того, як реагувати на російську агресію в Україні. Європейські чиновники заявили, що для стримування Росії потрібні гарантії США разом із міцними українськими силами, підтриманими тренуваннями і військами союзників.

"Попри те, що їхні очікування щодо потенційної пропозиції США післявоєнній Україні знизилися, Велика Британія і Франція все ще сподіваються, що США продовжать надавати розвіддані, а також спостерігати за кордоном між Україною і Росією", — зазначили автори матеріалу.

Деякі європейські чиновники також сподіваються, що Трамп втрутиться, якщо британські та французькі війська будуть атаковані Росією в Україні, але вважають, що він навряд чи дасть таку гарантію в письмовій формі.

Водночас європейські уряди скоригували свою оцінку того, що потрібно для стримування Росії. Тепер вони вважають, що поєднання українських військ, навчання союзників, європейських сил і літаків, розміщених на східному фланзі НАТО, і патрулювання в Чорному морі є достатнім.

За словами джерел Bloomberg, Великобританія і Франція завершили розробку плану розміщення і функціонування сил, які допомагатимуть забезпечувати безпеку повітряного простору, узбережжя і суходолу України. Зокрема європейські війська мають розмістити далеко від кордону у важливих портах і на об'єктах інфраструктури. Також планується продовжувати постачати військове обладнання Україні.

Проте цей план заморозили до відновлення переговорів про припинення вогню.

Нагадаємо, 13 травня спецпосланець Трампа Кіт Келлог розповів, де союзники можуть розмістити миротворців в Україні.

Фокус також писав про те, що у Польщі обурилися заявами Келлога про миротворців в Україні.