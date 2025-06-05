"Не предоставит гарантий": США не будут прикрывать с воздуха миротворцев ЕС в Украине, — Bloomberg

США отказываются предоставлять средства противовоздушной обороны для поддержки "сил сдерживания", которые Великобритания и Франция планируют разместить в послевоенной Украине.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Великобритания и Франция пытались убедить Трампа обеспечить воздушное прикрытие, наблюдение за пограничной зоной и разведку.

"Европейские союзники во время обсуждений со своими американскими коллегами пришли к выводу, что президент Дональд Трамп не предоставит гарантий, к которым они стремились для поддержки "коалиции желающих" во главе с Европой", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что нежелание США оказать поддержку, к которой стремятся европейские партнеры, подчеркивает разногласия между западными союзниками относительно того, как реагировать на российскую агрессию в Украине. Европейские чиновники заявили, что для сдерживания России нужны гарантии США вместе с крепкими украинскими силами, поддержанными тренировками и войсками союзников.

"Несмотря на то, что их ожидания относительно потенциального предложения США послевоенной Украине снизились, Великобритания и Франция все еще надеются, что США продолжат предоставлять разведданные, а также наблюдать за границей между Украиной и Россией", — отметили авторы материала.

Некоторые европейские чиновники также надеются, что Трамп вмешается, если британские и французские войска будут атакованы Россией в Украине, но считают, что он вряд ли даст такую гарантию в письменной форме.

В то же время европейские правительства скорректировали свою оценку того, что нужно для сдерживания России. Теперь они считают, что сочетание украинских войск, обучение союзников, европейских сил и самолетов, размещенных на восточном фланге НАТО, и патрулирование в Черном море является достаточным.

По словам источников Bloomberg, Великобритания и Франция завершили разработку плана размещения и функционирования сил, которые будут помогать обеспечивать безопасность воздушного пространства, побережья и суши Украины. В частности европейские войска должны разместить вдали от границы в важных портах и на объектах инфраструктуры. Также планируется продолжать поставлять военное оборудование Украине.

Однако этот план заморозили до возобновления переговоров о прекращении огня.

Напомним, 13 мая спецпосланник Трампа Кит Келлог рассказал, где союзники могут разместить миротворцев в Украине.

Фокус также писал о том, что в Польше возмутились заявлениями Келлога о миротворцах в Украине.