"Немає підстав говорити": Європа наразі не готується розміщувати війська в Україні, — Мерц

Європейські країни наразі не готуються до відправлення миротворчих військ в Україні, відкинувши цю ідею на другий план: новий канцлер ФНР Фрідріх Мерц назвав інший пріоритет роботи лідерів ЄС, зазначивши, що саме на ньому зосереджені усі зусилля.

Related video

Нові заяви німецького лідера щодо розміщення миротворців в Україні оприлюднило агентство Reuters.

Після зустрічі лідерів країн Європейського Союзу та президента України Володимира Зеленського на саміті в Албанії Мерц та прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні зазначили у суботу, 17 травня, що наразі Європа "далека від розмов про розгортання військ в Україні". Натомість лідери ЄС зосереджені на інших завданнях, які є пріоритетнішими, як зазначив Мерц.

"Наступним кроком має бути чітке визначення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки можуть колись знадобитися Україні", — заявив німецький канцлер, підкресливши, що такі питання наразі є "непередбачуваними".

Також Мерц додав, що наразі немає жодних підстав говорити про введення європейських миротворців в Україну для стримування російської агресії.

"Ми далекі від цього… Ми хочемо, щоб припинилася стрілянина, припинилися вбивства… Це ті питання, якими ми наразі займаємося", — зазначив німецький канцлер.

Джорджія Мелоні також озвучила свіжі заяви щодо війни в Україні. Вона наголосила, що Італія "відкрита до приєднання до будь-якого міжнародного формату, спрямованого на припинення війни", водночас застерігши лідерів західних країн від "розбіжностей".

"Єдність Заходу була нашою найбільшою силою з початку вторгнення Росії", — нагадала Мелоні.

Днями Келлог заявив про обговорення у США розміщення в Україні "сил стійкості"

Варто зазначити, що по-іншому ідею з миротворчими військами в Україні заявив 13 травня спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Він заявив, що Штати обговорюють розміщення в Україні "сил стійкості" (resilience force) для підтримування миру, та навіть оголосив про те, має на увазі британські, французькі, німецькі та польські війська.

На заяву Келлога 15 травня відреагував прем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський. Політик не відкинув ідею розміщення миротворців у загальному, але наголосив, що Польща свої війська в Україну відправляти не буде.