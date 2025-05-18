"Нет оснований говорить": Европа пока не готовится размещать войска в Украине, — Мерц

Европейские страны пока не готовятся к отправке миротворческих войск в Украину, отбросив эту идею на второй план: новый канцлер ФНР Фридрих Мерц назвал другой приоритет работы лидеров ЕС, отметив, что именно на нем сосредоточены все усилия.

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Новые заявления немецкого лидера по размещению миротворцев в Украине обнародовало агентство Reuters.

После встречи лидеров стран Европейского Союза и президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Албании Мерц и премьер-министр Италии Джорджия Мелони отметили в субботу, 17 мая, что сейчас Европа "далека от разговоров о развертывании войск в Украине". Зато лидеры ЕС сосредоточены на других задачах, которые являются приоритетными, как отметил Мерц.

"Следующим шагом должно быть четкое определение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности могут когда-то понадобиться Украине", — заявил немецкий канцлер, подчеркнув, что такие вопросы сейчас являются "непредсказуемыми".

Также Мерц добавил, что пока нет никаких оснований говорить о введении европейских миротворцев в Украину для сдерживания российской агрессии.

"Мы далеки от этого... Мы хотим, чтобы прекратилась стрельба, прекратились убийства... Это те вопросы, которыми мы сейчас занимаемся", — отметил немецкий канцлер.

Джорджия Мелони также озвучила свежие заявления относительно войны в Украине. Она подчеркнула, что Италия "открыта к присоединению к любому международному формату, направленному на прекращение войны", одновременно предостерегая лидеров западных стран от "разногласий".

"Единство Запада было нашей самой большой силой с начала вторжения России", — напомнила Мелони.

На днях Келлог заявил об обсуждении в США размещения в Украине "сил устойчивости"

Стоит отметить, что по-другому идею с миротворческими войсками в Украине заявил 13 мая спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Он заявил, что Штаты обсуждают размещение в Украине "сил устойчивости" (resilience force) для поддержания мира, и даже объявил о том, что имеет в виду британские, французские, немецкие и польские войска.

На заявление Келлога 15 мая отреагировал премьер-министр Польши Радослав Сикорский. Политик не отверг идею размещения миротворцев в общем, но подчеркнул, что Польша свои войска в Украину отправлять не будет.