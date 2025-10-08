СМИ сообщили о подготовке Залужного к выборам: у генерала отреагировали

Медиасоветник посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Оксана Тороп заявила, что информация о подготовке им политической команды является ложной. По ее словам, во время войны Залужный не планирует участия в выборах и не привлекает военных ни к каким политическим проектам.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не формирует собственную политическую силу и не ведет переговоров с военными об участии в выборах. Об этом сообщило издание NV со ссылкой на комментарий его медиасоветника Оксаны Тороп.

По словам Тороп, информация, что к украинским военным якобы обращались от имени Залужного с предложениями присоединиться к его будущей партии, не соответствует действительности. Она подчеркнула, что позиция Залужного остается неизменной.

"Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная", — отметила Тороп. Она добавила, что подобные сообщения — часть целенаправленной информационной кампании.

"Есть подозрение, что эта информация, как и предыдущая о якобы формировании штаба в Лондоне, являются звеньями одной цепи с единым заказчиком. Кто-то решил в эти непростые для страны времена поиграть в политические игры", — сказала Тороп.

Французский портал Intelligence Online 8 октября опубликовал материал, в котором сослался на источник, знакомый со списком возможных кандидатов в парламент. В публикации говорилось, что среди них могут быть высокопоставленные военные, которые якобы получали предложения об участии в выборах, если Залужный выдвинет свою кандидатуру на пост президента Украины.

Медиарадница заверила, что генерал сосредоточен исключительно на вызовах безопасности.

"Война продолжается, и вызовы перед страной сегодня огромные", — подчеркнула она.

