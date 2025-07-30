Портрет избирателя: какие месседжи несет в себе фотосессия Залужного для Vogue

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Дисклеймер: это сообщение НЕ о Валерии Залужном, это сообщение о его фотографиях. Мы же понимаем, что это не одно и то же, да?

Даже не знаю, какая фотка Залужного в Vogue мне понравилась больше — та, где он эстетский хипстер из 2010-х, или та, где он крепкий хозяйственник/золотозубый свекловод на свадьбе друга из нулевых. Не знаю что выбрать, такое все вкусное.

Но ведь люди, мы не в нулевых. И даже не в десятых. Мы в середине двадцатых (мама родная!), и последние три года подарили нам всем по меньшей мере два совершенно новых и при этом безумно актуальных и выразительных мужских образа. Первый — образ государственника, политика, который в костюме с галстуком или в джинсах и поло защищает страну на международной арене в крайне неблагоприятных условиях. Вам не нравится, как этот образ воплощает Зеленский? Сделайте лучше, но сделайте именно это — покажите человека, который в современном мире розовых пони и циничных подонков говорит о войне тем, кто не хочет это слышать, человека, видящего дальше — и это понимание и усилия по его продвижению не даются легко. Второй очевидный образ — это образ военного, который защищает страну буквально, в прямом смысле, на поле боя. За последние три года по очевидным причинам социальные представления о мужской сексуальности и харизме у нас существенно сдвинулись в сторону пикселя, есть сотни и тысячи удачных и очень удачных портретов военных авторства разных фотографов.

Залужный в более привычном образе

Залужный в этом смысле — это просто золотое комбо. Железный генерал, удержавший страну в самое тяжелое время, могучий защитник с огромным шармом, лишь взглянув на которого хочется выйти за него замуж, не сходя с места. Ныне — государственник, дипломат в стране, которая является нашим стратегическим партнером, в очень важной для нашего выживания стране, где он неутомимо продвигает украинскую повестку дня.

Вот оно, все что надо, что ценится сейчас больше всего, все есть. Но чтобы показать все это на фото, надо изобрести новый взгляд, новое видение, новое понимание. Провести свою часть работы по переводу смыслов в образы.

Страна нуждается в новых героях — и они у нас есть, появляются каждый день. Но она нуждается в новых образах, и это работа, которая так же нужна здесь и сейчас — недаром Vogue в Британии ни на день не закрылся во время WWII.

P.S. История становится все интереснее — сплетничают, что эти фотки — не просто фотки, а продуманное публичное проявление накануне каких-то важных политических движений, словом, как всегда, туман и конспирология. Но если это хоть на 5 процентов так, это портрет избирателя, ведь чтобы проголосовать, избиратель должен увидеть в кандидате себя самого, только лучшего. Итак, политтехнологи, дающие советы политиками, думают, что избиратель не изменился. Вот он, избиратель: золотозубый свекловод из нулевых и беззаботный хипстер в узких штанах из 2010-х. То есть нового избирателя, скажем, тех 20-летних с картонками, политтехнологи не видят и не понимают — или считают не достойными отдельного внимания. Ну, жизнь покажет, в конце концов, правы они или нет.

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