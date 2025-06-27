В случае проведения выборов во втором туре может победить Залужный, — опрос
Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то граждане Украины преимущественно бы отдали свои голоса за Владимира Зеленского и Валерия Залужного. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос СОЦИС.
У граждан спросили, за кого они бы отдали свой голос на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время.
Так, 21,8% респондентов проголосовали бы за Зеленского, а 19,6% — за экс-главу комитета Валерия Залужного.
В то же время 24,7% не смогли определиться с выбором.
Среди тех, кто определился с выбором 30,9% проголосовали бы за действующего президента, а 27,7% — за Залужного.
Также социологи смоделировали ситуацию, при которой Зеленский и Залужный выходят во второй тур и снова спросили мнение граждан.
Во втором туре 41,4% отдали бы свой голос за Залужного, а 27% — за Зеленского. 15,7% — против обоих.
Опрос проводился 06 — 11 июня 2025 года. Всего в исследовании было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,6%.