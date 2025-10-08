ЗМІ повідомили про підготовку Залужного до виборів: у генерала відреагували

Медіарадниця посла України у Великій Британії Валерія Залужного Оксана Тороп заявила, що інформація про підготовку ним політичної команди є неправдивою. За її словами, під час війни Залужний не планує участі у виборах та не залучає військових до жодних політичних проєктів.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не формує власну політичну силу та не веде переговорів із військовими щодо участі у виборах. Про це повідомило видання NV із посиланням на коментар його медіарадниці Оксани Тороп.

За словами Тороп, інформація, що до українських військових нібито зверталися від імені Залужного з пропозиціями приєднатися до його майбутньої партії, не відповідає дійсності. Вона підкреслила, що позиція Залужного залишається незмінною.

"Хай хоч мільйон разів це скажуть і напишуть якісь джерела, та його позиція чітка і незмінна", — зазначила медіарадниця. Вона додала, що подібні повідомлення — частина цілеспрямованої інформаційної кампанії.

"Є підозра, що ця інформація, як і попередня про нібито формування штабу в Лондоні, є ланками одного ланцюга з єдиним замовником. Хтось вирішив у ці непрості для країни часи погратися в політичні ігри", — сказала Тороп.

Французький портал Intelligence Online 8 жовтня опублікував матеріал, у якому послався на джерело, знайоме зі списком можливих кандидатів до парламенту. У публікації йшлося, що серед них можуть бути високопоставлені військові, які нібито отримували пропозиції щодо участі у виборах, якщо Залужний висуне свою кандидатуру на пост президента України.

Медіарадниця запевнила, що генерал зосереджений виключно на безпекових викликах.

"Війна триває, і виклики перед країною сьогодні величезні", — наголосила вона.

