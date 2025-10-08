"Моя позиція незмінна": Залужний розповів, чи планує балотуватися на виборах

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що не створює політичної команди і не планує брати участь у виборах під час війни. Дипломат наголосив, що інформація про його політичні плани є неправдивою.

Related video

У публікації Валерій Залужний розкритикував українські медіа за поширення неперевірених повідомлень, які, за його словами, співзвучні з російською пропагандою.

"Дуже шкода, що маючи можливість перевіряти інформацію, саме вітчизняні медіа вмить розносять фейки у воюючій країні", — заявив колишній головнокомандувач.

Він додав, що така поведінка ЗМІ лише сприяє дезінформації, замість того щоб пояснювати громадянам стратегію, необхідну для можливості проведення виборів у майбутньому.

"Шкода, що саме наші ЗМІ не доносять до громадян України стратегію, внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів", — зазначив Залужний.

Він підкреслив, що не визнає проведення виборів під час війни та не має жодного відношення до будь-яких політичних сил чи організацій.

"Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою", — наголосив військовий.

Залужний також закликав громадян повідомляти правоохоронним органам про будь-які спроби використати його ім’я для політичних цілей. Він запевнив, що його позиція залишається незмінною — служити державі, поки триває війна.

"Допоки у мене є можливість служити державі — я буду це робити. Моя позиція незмінна: поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі", — підкреслив Валерій Залужний.

Колишній головнокомандувач також попередив, що ворог використовує інформаційні технології для розколу українського суспільства.

"Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує сучасні можливості — анонімні джерела, боти та медіа — щоб розпорошити наше суспільство і готувати нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває", — заявив він.

Як повідомлялося раніше, Валерій Залужний залишив посаду головнокомандувача Збройних сил України у 2024 році. Після цього він обійняв дипломатичну посаду посла України у Великій Британії.

Як повідомляв Фокус, медіарадниця посла України у Великій Британії Валерія Залужного Оксана Тороп заявила, що інформація про підготовку ним політичної команди є неправдивою. За її словами, під час війни Залужний не планує участі у виборах та не залучає військових до жодних політичних проєктів.

Фокус також писав, що Залужний висловився про миротворців в Україні після війни.