После перемирия Украине может угрожать гражданская война: Залужный предупредил о рисках

Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предупредил, что возвращение украинских защитников домой после потенциального перемирия станет новым вызовом для общества. Недостаточное внимание к потребностям ветеранов может создать угрозы национальной безопасности.

Предупреждения Залужного о рисках гражданской войны в Украине, высказанные 16 декабря на форуме "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для военной Украины", передает канал "Новости.Live". Посол Украины в Великобритании отметил, что после вероятного завершения российско-украинской войны вернутся домой и перейдут в статус ветеранов около 1 млн защитников, что создаст вызовы и для государства, и для гражданского населения, и для самих ветеранов.

"Война, к сожалению, еще не завершилась, а нас уже кто-то сделал врагами. Это уже сегодняшние реалии, то, что мы видим. А что же может быть завтра? Надо понимать, что оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможностей реализовать себя в обществе и в семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимыми перед всевозможными провокациями и соблазном легких денег", — сказал посол.

По словам Залужного, пренебрежение адаптацией ветеранов несет такие серьезные риски, как рост преступности на улицах, о чем свидетельствует опыт Второй мировой войны и войны в Афганистане с "лихими девяностыми", политическая дестабилизация и угрозы национальной безопасности вплоть до гражданской войны.

Напомним, также 16 декабря Валерий Залужный спрогнозировал, сколько ветеранов будет в Украине после завершения войны. Со ссылкой на оценки Министерства ветеранов он предполагает, что после прекращения активных боевых действий количество ветеранов вместе с членами их семей возрастет до 5-6 млн человек, что составляет 20% населения страны.

Глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький 15 сентября рассказывал, что в Украине после завершения военного положения определенное время будет действовать переходный особый режим, который может длиться несколько месяцев и сопровождаться мобилизационными мероприятиями, усиленными ограничениями и мерами безопасности.