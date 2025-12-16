"Каждый пятый украинец": Залужный спрогнозировал, сколько ветеранов будет в Украине в случае перемирия

По словам посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, количество ветеранов и членов их семей после потенциального прекращения боевых действий может вырасти до 5-6 млн человек. Это составляет около 20% общего населения.

О потенциальном росте количества ветеранов после завершения войны посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал во время форума "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины", запись которого опубликовал канал "Новости.Live". Он привел данные Министерства по делам ветеранов, согласно которым по состоянию на июль 2025 года численность ветеранов и ветеранок составляла 1,56 млн человек.

"После завершения активных боевых действий численность ветеранов значительно возрастет, поскольку с фронта вернутся военные, которые соответственно будут приобретать статус ветеранов", — сказал Залужный.

Відео дня

По его словам, в случае прекращения или замораживания активной фазы боевых действий в Украине с высокой вероятностью с передовой одновременно могут вернуться от 800 тысяч до 1 млн военных, а численность ветеранов соответственно возрастет до около 2,5 млн человек.

По оценкам Минветеранов, включая членов семей, количество ветеранов после завершения войны в Украине может вырасти до 5-6 млн, что составляет около 20% имеющегося населения. Залужный напомнил, что на начало 2025 года общие трудовые ресурсы Украины оценивались примерно в 14 млн человек.

"Во-первых, и самое, пожалуй, главное: ветераны действительно могут стать главным активом государства. Активом, кстати, который находится именно в Украине, а не за ее пределами. Цифры говорят сами за себя. Это примерно 20% имеющегося населения Украины", — отметил посол Украины в Великобритании.

Напомним, 17 ноября СМИ рассказывали, что ветерана "Азова" на Львовщине избили соседи за якобы шум от костылей. Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта.

5 декабря глава Министерства обороны Украины Денис Шмыгаль анонсировал новые контракты для военных, которые предусматривают лучшие условия.