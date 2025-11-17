Ветерана "Азова" на Львовщине избили соседи за якобы шум от костылей: полиция открыла производство

Ветеран "Азова" заявил, что его и его жену в городе Винники Львовской области избили соседи. Причиной стало то, что соседям якобы мешает шум от его костылей, когда он передвигается по квартире, громкие разговоры и телевизор.

Видео избиения ветеран "Азова" опубликовал на своей странице в Instagram под ником bess_14888. Пресс-служба главного управления Национальной полиции во Львовской области сообщила об открытии уголовного производства по факту конфликта между соседями.

"Меня и мою жену избили на пороге квартиры из-за того, что я пользуюсь костылем и, якобы, "мешаю" соседям. Это новый дом, и до нас в квартире никто раньше не жил. Неоднократно мы получали жалобы на то, что якобы мешаем соседям из-за наших передвижений, громких разговоров, перемещения мебели или включенного телевизора на 10-й громкости", — рассказал мужчина.

Відео дня

Ветеран рассказывает, что соседка в очередной раз пришла с жалобами, и взяла с собой своего отца и несовершеннолетнего сына, который с их слов имеет инвалидность.

"Именно он нанес мне удары по голове моей же палкой, в результате чего мне наложили четыре шва, а потом еще избил мою жену. Они пытались попасть в квартиру и постоянно нам угрожали", — заявил пострадавший.

По его словам, соседи являются внутренне перемещенными лицами из Запорожья.

"Прошу придать этому случаю большую огласку, чтобы полиция не "спустила дело на тормозах", как они пытались сделать, когда нас доставили ночью в отдел полиции, где мы находились до самого утра", — написал мужчина.

Он добавил, что служил в "Азове" и в 2023 году получил тяжелое ранение во время контрнаступления на Запорожском направлении два гранатометных боеприпаса попали ему в ноги. С тех пор мужчина проходил лечение, но левая нога получила слишком серьезные повреждения и ее не удалось спасти полностью. В ближайшие дни ветерану должны ампутировать стопу, поэтому он с женой переехал в Винники, ближе к больнице.

Избиение ветерана "Азова" на Львовщине: реакция полиции

В полиции рассказали, что житель города Винники и его жена обратились с заявлениями об избиении 15 ноября. По информации правоохранителей, заявителям во время конфликта нанес умышленные легкие телесные повреждения их 61-летний сосед, открыто два уголовных производства.

"Назначены экспертизы, досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия", — рассказали в полиции.

Напомним, 30 сентября в полиции Львовской области сообщили, что в городе Пустомыты ночью на парковке избили до переломов ветерана. Мужчина решил не обращаться в полицию, и правоохранители узнали об инциденте из соцсетей.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 15 сентября сообщал, что в поселке Стеблев Черкасской области ветерана с инвалидностью избили сотрудники ТЦК.