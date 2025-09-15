"Залили газом, били по шее": ветерана с инвалидностью избили сотрудники ТЦК, — Гончаренко (видео)

По словам нардепа Алексея Гончаренко, в поселке Стеблев Черкасской области работники ТЦК избили украинского военного с 3-й группой инвалидности. Очевидцы говорили, что сперва военкомы задержали его брата. По данному факту начато досудебное расследование.

Работники Городищенского ТЦК могли напасть на украинского военного. Подробности истории рассказал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Это пиз***ц… Последняя история — просто ужас. В поселке Стебли представители Городищенского ТЦК напали на защитника Украины с инвалидностью 3-й группы. Человека, который прошел Угледар и отдал здоровье за ​​Украину, ТЦК забрызгали газом и били ногами по шее. Там, где у него была тяжелая травма и операция", — рассказал политик.

Очевидцы произошедшего писали Гончаренко, что перед началом конфликта военкомы "упаковывали" его брата в бус.

"Ветеран пытался разобраться, что происходит. На него сразу бросились. Где сейчас его брат, ТЦК не сообщает. ТЦК ведут себя как карательные отряды: хотят — похищают, хотят — бьют, хотят — издеваются даже над теми, кто воевал. И власть все это покрывает", — заметил политик.

На представленном видео военный говорит, что с начала полномасштабного вторжения ВС РФ ушел воевать добровольцем и служил в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

"Провоевал 2,5 года. Получил травму, инвалидность и меня списали. А 12 сентября я шел домой, увидел на дороге разбросанные вещи и велосипед. Вижу — стоит машина без опознавательных знаков. Оттуда кричал человек. В ответ получил баллончиком и меня снесли с ног", — сообщил пострадавший.

Далее военный говорит, что его били по шее и затылку, где стоят пластины после операции. По его словам, работники ТЦК не реагировали на эти предупреждения.

В сети также появились фотография документа военного — удостоверение участника боевых действий на имя Антона Рака. Его наградили президентским знаком отличия "За оборону Украины".

Полиция считает, что военному нанесли легкие телесные повреждения

Нападение работников ТЦК на военного: полиция расследует дело

Городищенский ТЦК на момент публикации новости не комментировал действия своих работников. Сухопутные войска ВСУ, под командованием которых находятся украинские военкоматы, также не реагировали на данное сообщение.

Полиция Черкаской области квалифицировала событие по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса. Следователи выяснили, что между 46-летним потерпевшим, его братом и работниками ТЦК возник спор и далее он перерос в толкотню.

"В результате мужчина получил травму и обратился за помощью в медицинское учреждение. Полиция осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение, — ред.)", — сообщили правоохранители.

Напомним, в ВСУ отчитывались о работе ТЦК в августе и заявили, что большинство сообщений о нарушениях прав человека военкомами — "ложь и манипуляции".

Кабинет министров Украины ранее обязал проводить все массовые и торжественные мероприятия в областях по согласованию с военным руководством. Если мероприятие проводится в Киеве, потребуется согласование с Генеральным штабом ВСУ.