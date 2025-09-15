"Залили газом, били по шиї": ветерана з інвалідністю побили співробітники ТЦК, — Гончаренко (відео)

За словами нардепа Олексія Гончаренка, у селищі Стеблів Черкаської області працівники ТЦК побили українського військового з 3-ю групою інвалідності. Очевидці говорили, що спершу воєнкоми затримали його брата. За цим фактом розпочато досудове розслідування.

Працівники Городищенського ТЦК могли напасти на українського військового. Подробиці історії розповів народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Це пиз***ц... Остання історія — просто жах. У селищі Стеблі представники Городищенського ТЦК напали на захисника України з інвалідністю 3-ї групи. Людину, яка пройшла Вугледар і віддала здоров'я за Україну, ТЦК забризкали газом і били ногами по шиї. Там, де в нього була важка травма й операція", — розповів політик.

Очевидці події писали Гончаренку, що перед початком конфлікту військкоми "упаковували" його брата в бус.

"Ветеран намагався розібратися, що відбувається. На нього одразу кинулися. Де зараз його брат, ТЦК не повідомляє. ТЦК поводяться як каральні загони: хочуть — викрадають, хочуть — б'ють, хочуть — знущаються навіть над тими, хто воював. І влада все це покриває", — зауважив політик.

На представленому відео військовий каже, що з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ пішов воювати добровольцем і служив у 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ.

"Повоював 2,5 року. Отримав травму, інвалідність і мене списали. А 12 вересня я йшов додому, побачив на дорозі розкидані речі та велосипед. Бачу — стоїть машина без розпізнавальних знаків. Звідти кричав чоловік. У відповідь отримав балончиком і мене знесли з ніг", — повідомив потерпілий.

Далі військовий каже, що його били по шиї та потилиці, де стоять пластини після операції. За його словами, працівники ТЦК не реагували на ці попередження.

У мережі також з'явилися фотографія документа військового — посвідчення учасника бойових дій на ім'я Антона Рака. Його нагородили президентською відзнакою "За оборону України".

Поліція вважає, що військовому завдали легких тілесних ушкоджень

Напад працівників ТЦК на військового: поліція розслідує справу

Городищенський ТЦК на момент публікації новини не коментував дії своїх працівників. Сухопутні війська ЗСУ, під командуванням яких перебувають українські військкомати, також не реагували на це повідомлення.

Поліція Черкаської області кваліфікувала подію за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу. Слідчі з'ясували, що між 46-річним потерпілим, його братом і працівниками ТЦК виникла суперечка, яка далі переросла в штовханину.

"У результаті чоловік отримав травму та звернувся по допомогу до медичного закладу. Поліція здійснює досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження, — ред.)", — повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, у ЗСУ звітували про роботу ТЦК у серпні і заявили, що більшість повідомлень про порушення прав людини військкоматами — "брехня і маніпуляції".

Кабінет міністрів України раніше зобов'язав проводити всі масові та урочисті заходи в областях за погодженням із військовим керівництвом. Якщо захід проводять у Києві, знадобиться узгодження з Генеральним штабом ЗСУ.