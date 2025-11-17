Ветерана "Азова" на Львівщині побили сусіди за нібито шум від милиць: поліція відкрила провадження

Ветеран "Азова" заявив, що його та його дружину в місті Винники Львівської області побили сусіди. Причиною стало те, що сусідам нібито заважає шум від його милиць, коли він пересувається квартирою, гучні розмови та телевізор.

Відео побиття ветеран "Азова" опублікував на своїй сторінці в Instagram під ніком bess_14888. Пресслужба головного управління Національної поліції у Львівській області повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом конфлікту між сусідами.

"Мене та мою дружину побили на порозі квартири через те, що я користуюся милицею та, нібито, "заважаю" сусідам. Це новий будинок, і до нас у квартирі ніхто раніше не жив. Неодноразово ми отримували скарги на те, що нібито заважаємо сусідам через наші пересування, голосні розмови, переміщення меблів або ввімкнений телевізор на 10-й гучності", — розповів чоловік.

Ветеран розповідає, що сусідка вчергове прийшла зі скаргами, та взяла з собою свого батька й неповнолітнього сина, який з їхніх слів має інвалідність.

"Саме він завдав мені ударів по голові моєю ж палицею, внаслідок чого мені наклали чотири шви, а потім ще побив мою дружину. Вони намагалися потрапити до квартири та постійно нам погрожували", — заявив постраждалий.

За його словами, сусіди є внутрішньо переміщеними особами з Запоріжжя.

"Прошу надати цьому випадку більшого розголосу, щоб поліція не "спустила справу на гальмах", як вони намагалися зробити, коли нас доставили вночі до відділу поліції, де ми перебували до самого ранку", — написав чоловік.

Він додав, що служив в "Азові" та у 2023 році дістав важке поранення під час контрнаступу на Запорізькому напрямку два гранатометні боєприпаси влучили йому в ноги. Відтоді чоловік проходив лікування, та ліва нога зазнала занадто серйозних ушкоджень і її не вдалося врятувати повністю. Найближчими днями ветерану мають ампутувати стопу, тому він з дружиною переїхав до Винників, ближче до лікарні.

Побиття ветерана "Азова" на Львівщині: реакція поліції

В поліції розповіли, що мешканець міста Винники та його дружина звернулися з заявами про побиття 15 листопада. За інформацією правоохоронців, заявникам під час конфлікту завдав умисних легких тілесних ушкоджень їх 61-річний сусід, відкрито два кримінальні провадження.

"Призначено експертизи, досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини події", — розповіли в поліції.

Нагадаємо, 30 вересня в поліції Львівської області повідомили, що в місті Пустомити вночі на паркуванні побили до переломів ветерана. Чоловік вирішив не звертатися до поліції, і правоохоронці дізналися про інцидент із соцмереж.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко 15 вересня повідомляв, що в селищі Стеблів Черкаської області ветерана з інвалідністю побили співробітники ТЦК.