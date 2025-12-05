"С лучшими условиями": в Минобороны анонсировали новые контракты для военных

В принятом Радой 3 декабря государственном бюджете на 2026 год не предусмотрено повышение выплат военным. При этом в Минобороны анонсировали изменения в контрактной форме службы, которые предусматривают лучшие условия для военнослужащих.

На вопрос о выплатах военным глава Министерства обороны Украины Денис Шмыгаль ответил на заседании Верховной Рады 5 декабря во время "часа вопросов" к правительству. По его словам, правительство рассмотрит законопроект Министерства обороны о введении дополнительных изменений в контрактную форму службы, которые коснутся и действующих военнослужащих.

"То есть годовой контракт, и дальше мы после поддержки этого законопроекта в парламенте можем "стартануть" с контрактной формой, которая будет предусматривать также другие условия для военнослужащих. Конечно, мы работаем над тем, чтобы они были лучше тех, что существуют", — рассказал министр обороны.

Шмыгаль отметил, что подписать контракты по новой форме и получать больше денег смогут и действующие военные.

Министр добавил, что для пересмотра денежного обеспечения военных нужны институциональные и законодательные изменения. По его словам, Минобороны провело работы с профильным комитетом и будет искать варианты для решения этого вопроса.

По словам Шмыгаля, сейчас зарплата, или денежное обеспечение выплачивается военнослужащим в полном объеме.

"У нас нет и не было задержек по выплатам военным. Так и будет продолжено в следующем году. По состоянию на сейчас денежное обеспечение также выплачивается в полном объеме, также все дополнительные выплаты, отдельно у нас также есть часть военнослужащих, которые служат по контрактной форме", — сказал министр.

Выплаты военным не подняли в бюджете-2026

Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко 3 декабря опубликовал финальный вывод бюджетного комитета по законопроекту о государственном бюджете на 2026 год, из которого следует, что выплаты народным депутатам повышены на 120 тысяч грн, а увеличение зарплат военнослужащих не заложено.

Народный депутат Марьяна Безуглая объяснила, что поддержала увеличение выплат нардепам, потому что это, по ее мнению, уменьшит коррупционные риски. При этом призывы поднять зарплаты ВСУ она назвала популизмом, аргументировав, что на это необходимо "несравненно больше средств", а войско нуждается в аудите.