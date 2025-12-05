"З кращими умовами": в Міноборони анонсували нові контракти для військових

В ухваленому Радою 3 грудня державному бюджеті на 2026 рік не передбачено підвищення виплат військовим. При цьому в Міноборони анонсували зміни в контрактній формі служби, які передбачають кращі умови для військовослужбовців.

На питання щодо виплат військовим голова Міністерства оборони України Денис Шмигаль відповів на засіданні Верховної Ради 5 грудня під час "години запитань" до уряду. За його словами, уряд розгляне законопроєкт Міністерства оборони щодо запровадження додаткових змін в контрактну форму служби, які торкнуться і чинних військовослужбовців.

"Тобто річний контракт, і далі ми після підтримки цього законопроєкту в парламенті можемо "стартанути" з контрактною формою, яка буде передбачати також інші умови для військовослужбовців. Звичайно, ми працюємо над тим, щоб вони були кращими за ті, що існують", — розповів міністр оборони.

Шмигаль зазначив, що підписати контракти за новою формою та отримувати більше грошей зможуть і чинні військові.

Міністр додав, що для перегляду грошового забезпечення військових потрібні інституційні та законодавчі зміни. За його словами, Міноборони провело роботи з профільним комітетом і шукатиме варіанти для розв'язання цього питання.

За словами Шмигаля, наразі зарплата, або грошове забезпечення виплачується військовослужбовцям у повному обсязі.

"У нас немає і не було затримок по виплатах військовим. Так і буде продовжено наступного року. Станом на зараз грошове забезпечення також виплачується в повному обсязі, також усі додаткові виплати, окремо у нас також є частина військовослужбовців, які служать за контрактною формою", — сказав міністр.

Виплати військовим не підняли в бюджеті-2026

Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко 3 грудня опублікував фінальний висновок бюджетного комітету щодо законопроєкту про державний бюджет на 2026 рік, з якого виходить, що виплати народним депутатам підвищено на 120 тисяч грн, а збільшення зарплат військовослужбовців не закладено.

Народна депутатка Мар'яна Безугла пояснила, що підтримала збільшення виплат нардепам, бо це, на її думку, зменшить корупційні ризики. При цьому заклики підняти зарплати ЗСУ вона назвала популізмом, аргументувавши, що на це необхідно "незрівнянно більше коштів", а військо потребує аудиту.