"Кожен п'ятий українець": Залужний спрогнозував, скільки ветеранів буде в Україні в разі перемир'я

За словами посла України у Великій Британії Валерія Залужного, кількість ветеранів і членів їхніх родин після потенційного припинення бойових дій може зрости до 5-6 млн людей. Це становить близько 20% загального населення.

Про потенційне зростання кількості ветеранів після завершення війни посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів під час форуму "Ветерани як новий політичний суб’єкт: правила взаємодії для повоєнної України", запис якого опублікував канал "Новини.Live". Він навів дані Міністерства у справах ветеранів, згідно з якими станом на липень 2025 року чисельність ветеранів і ветеранок становила 1,56 млн людей.

"Після завершення активних бойових дій чисельність ветеранів значно зросте, оскільки з фронту повернуться військові, що відповідно будуть набувати статусу ветеранів", — сказав Залужний.

За його словами, в разі припинення чи замороження активної фази бойових дій в Україні з високою ймовірністю з передової одночасно можуть повернутися від 800 тисяч до 1 млн військових, а чисельність ветеранів відповідно зросте до близько 2,5 млн осіб.

За оцінками Мінветеранів, включно з членами родин кількість ветеранів після завершення війни в Україні може зрости до 5-6 млн, що становить близько 20% наявного населення. Залужний нагадав, що на початок 2025 року загальні трудові ресурси України оцінювалися приблизно в 14 млн осіб.

"По перше, і саме, мабуть, головне: ветерани дійсно можуть стати головним активом держави. Активом, до речі, який перебуває саме в Україні, а не за її межами. Цифри кажуть самі за себе. Це приблизно 20% наявного населення України", — зазначив посол України у Великій Британії.

