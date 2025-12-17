Після перемир'я Україні може загрожувати громадянська війна: Залужний попередив про ризики

Ексголовком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний попередив, що повернення українських захисників додому після потенційного перемир'я стане новим викликом для суспільства. Недостатня увага до потреб ветеранів може створити загрози національній безпеці.

Попередження Залужного про ризики громадянської війни в Україні, висловлені 16 грудня на форумі "Ветерани як новий політичний суб'єкт: правила взаємодії для військової України", передає канал "Новини.Live". Посол України у Великій Британії зазначив, що після ймовірного завершення російсько-української війни повернуться додому та перейдуть у статус ветеранів близько 1 млн захисників, що створить виклики і для держави, і для цивільного населення, і для самих ветеранів.

"Війна, на жаль, ще не завершилася, а нас вже хтось зробив ворогами. Це вже сьогоднішні реалії, те, що ми бачимо. А що ж може бути завтра? Треба розуміти, що опинившись в умовах, наприклад, різкого скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливостей реалізувати себе у суспільстві та у сім'ї, люди з бойовим досвідом і зброєю в руках стають уразливими перед усілякими провокаціями та спокусою легких грошей", — сказав посол.

За словами Залужного, нехтування адаптацією ветеранів несе такі серйозні ризики, як зростання злочинності на вулицях, про що свідчить досвід Другої світової війни та війни в Афганістані з "лихими дев'яностими", політична дестабілізація та загрози національній безпеці аж до громадянської війни.

Нагадаємо, також 16 грудня Валерій Залужний спрогнозував, скільки ветеранів буде в Україні після завершення війни. З посиланням на оцінки Міністерства ветеранів він припускає, що після припинення активних бойових дій кількість ветеранів разом із членами їхніх родин зросте до 5-6 млн людей, що становить 20% населення країни.

Голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький 15 вересня розповідав, що в Україні після завершення воєнного стану певний час буде діяти перехідний особливий режим, який може тривати кілька місяців і супроводжуватися мобілізаційними заходами, посиленими обмеженнями та заходами безпеки.