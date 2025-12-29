ЗМІ повідомили, що Залужний планує піти у відставку: у генерала відреагували

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний не планує залишати свою дипломатичну посаду, незважаючи на поширені у медіа чутки про можливу відставку на початку січня. За словами його медіарадниці, він продовжує активно представляти інтереси України у Лондоні.

Як розповіла Оксана Тороп в коментарі для "Української Правди", інформація про його відставку не відповідає дійсності.

"Як завжди неназвані джерела знають все про Залужного і його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії", — зауважила жінка.

Чутки про звільнення Залужного з посади посла у Британії: що про це відомо

Раніше Radio NV повідомило про можливий відхід Залужного з посади на початку січня. Видання посилалося на чотири джерела в дипломатичних та політичних колах, які стверджували, що колишній головнокомандувач ЗСУ нібито обговорював із президентом Володимиром Зеленським потенційні нові ролі — від прем’єрського крісла до керівництва Офісом президента. Проте тоді жодних конкретних рішень не було ухвалено.

За даними тих самих джерел, Залужний розглядав також можливість стати послом України у США або повернутися на посаду головнокомандувача ЗСУ. Водночас поки що жодних офіційних рішень щодо цих варіантів не прийнято, і заміни посла у США не планується.

Раніше Валерій Залужний заявляв, що повернення українських захисників додому після потенційного перемир'я може спричинити громадянську війну в країні.

Також він розповідав, що швидкий мир зараз для України призведе до нищівної поразки і втрати незалежності.