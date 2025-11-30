"Війна триватиме": Залужний попередив українців про виснажливе протистояння з РФ

Російсько-українська війна продовжуватиметься не лише у військовій, а й у політичній та економічній сферах. Цей етап — війна на виснаження, який розпочався через те, що Росії не вдалось досягти повного розгрому України у перші місяці війни.

Натомість швидкий мир зараз для України призведе до нищівної поразки і втрати незалежності, пише у своїй колонці колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

"Станом на кінець 2025 року, війна в Україні триває вже дванадцятий рік. І з абсолютною впевненістю можна сказати, що вона дедалі більше має ознаки світової. Так, за кількістю своїх жертв вона все ще не набрала обсягів світової, проте за рівнем глобального впливу та наслідків – вже ось-ось готова запустити свій небезпечний рахунок… Україна є у надскладному положенні, де за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка і втрата незалежності", — написав Залужний.

Він пояснив, що зараз метою воєнних дій росіян виснаження України, щоб у майбутньому все ж таки завдати нам повного розгрому.

"Противник веденням військових дій сьогодні намагається створити соціальну напругу, завдати втрат у живій силі та непомірних витрат фінансового ресурсу", — зазначив Залужний.

За його словами, мир, який зараз багато хто прогнозує, непотрібний і Росії, керівництву якої доведеться пояснювати населенню кількість людських втрат.

"Це буде пояснити так само важко, як і пояснити корупцію в Україні сьогодні. І закономірно, що саме ситуація на політичному фронті в Росії не допустить цього без значних поступок або повної поразки з нашого боку", — зауважив Залужний.

Посол України підкреслив, що війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої. Навпаки — переважна більшість воєн завершується або взаємною поразкою, або кожен впевнений, що переміг.

Наразі для України перемога — це розпад Російської імперії, а поразка — повна окупація України.

"Все решта — просто продовження війни. А отже, імовірно, війна триватиме. І не лише у військовій, а й у політичній та економічній сферах", — наголосив Залужний.

Він також зауважив, що не варто відкидати варіанту припинення війни на кілька років, бо саме це надто поширений в історії воєн спосіб їх завершення.

"Разом з тим мир, навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на політичні зміни, на глибокі реформи, на повноцінне відновлення, економічне зростання, повернення громадян", — пояснив Залужний.

