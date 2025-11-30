"Война будет продолжаться": Залужный предупредил украинцев об изнурительном противостоянии с РФ

Российско-украинская война будет продолжаться не только в военной, но и в политической и экономической сферах. Этот этап — война на истощение, который начался из-за того, что России не удалось достичь полного разгрома Украины в первые месяцы войны.

Зато быстрый мир сейчас для Украины приведет к сокрушительному поражению и потере независимости, пишет в своей колонке бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

"По состоянию на конец 2025 года, война в Украине продолжается уже двенадцатый год. И с абсолютной уверенностью можно сказать, что она все больше имеет признаки мировой. Да, по количеству своих жертв она все еще не набрала объемов мировой, однако по уровню глобального влияния и последствий — уже вот-вот готова запустить свой опасный счет... Украина находится в сверхсложном положении, где за быстрым миром точно будет стоять только сокрушительное поражение и потеря независимости", — написал Залужный.

Відео дня

Он пояснил, что сейчас целью военных действий россиян истощение Украины, чтобы в будущем все же нанести нам полный разгром.

"Противник ведением военных действий сегодня пытается создать социальное напряжение, нанести потери в живой силе и непомерных затрат финансового ресурса", — отметил Залужный.

По его словам, мир, который сейчас многие прогнозируют, ненужен и России, руководству которой придется объяснять населению количество человеческих потерь.

"Это будет объяснить так же трудно, как и объяснить коррупцию в Украине сегодня. И закономерно, что именно ситуация на политическом фронте в России не допустит этого без значительных уступок или полного поражения с нашей стороны", — отметил Залужный.

Посол Украины подчеркнул, что война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой. Наоборот — подавляющее большинство войн завершается или взаимным поражением, или каждый уверен, что победил.

Сейчас для Украины победа — это распад Российской империи, а поражение — полная оккупация Украины.

"Все остальное — просто продолжение войны. А значит, вероятно, война будет продолжаться. И не только в военной, но и в политической и экономической сферах", — подчеркнул Залужный.

Он также отметил, что не стоит отбрасывать вариант прекращения войны на несколько лет, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения.

"Вместе с тем мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, на глубокие реформы, на полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан", — пояснил Залужный.

Напомним, 10 ноября Залужный заявил. что РФ затягивает войну, а "мирные переговоры" использует как оружие.

Фокус также писал о том, планирует ли Залужный баллотироваться на выборах.