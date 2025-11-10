РФ затягивает войну, а "мирные переговоры" использует как оружие: Залужный объяснил, что делать Украине

Мирные переговоры по завершению войны стали еще одним фронтом, на котором действует Российская Федерация, пояснил экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Украинцам приходится отбиваться и на этом фронте, чтобы доказать свое право на существование мировым политическим игрокам.

На российско-украинской войне решается судьба украинцев и Европы, написал бывший главнокомандующий ВСУ, а теперь посол в Великобритании, Валерий Залужный в колонке на "Украинской правде". На сегодняшнем этапе войны Россия уверена в победе, которая может произойти на поле боя или на поле дипломатии. По мнению Залужного, не следует поддаваться на заявления Кремля о завершении войны путем переговоров. На Украину, а также РФ, давят мировые политики относительно мирного соглашения, но следует понять, что путь к нему будет длиться еще много месяцев и лет, говорится в колонке.

Залужный пояснил, что дипломатия — это еще один фронт, и если на нем одна из сторон теряет "силу", то появляются призывы к прекращению войны путем переговоров. По его мнению, говорить о таком преждевременно, хоть Украина и отбивается от РФ 11 лет подряд.

"Именно поэтому призывы к Украине и России сосредоточиться не на прекращении боевых действий, а сразу на достижении всеобъемлющего мирного соглашения являются преждевременными", — написал Залужный.

В колонке объясняется, что в 2022-2025 гг. Украина была вынуждена противостоять РФ еще и на дипломатическом фронте, а исследования нескольких аналитических центров показывают, что дипломатия стала "неотъемлемой частью военно-политической стратегии". С этой точки зрения стоит обратить внимание на то, как это средство использует РФ. По оценкам Залужного, Кремль продолжает применять тактику дипломатии, которую в течение 70 лет использовали в СССР. При этом речь идет не о достижении мира, а об узаконивании собственных преступлений и ослаблении международного давления.

Мирные переговоры — какие шаги РФ и что делать Украине

Залужный выделил основные признаки дипломатических усилий Москвы, которые проявляются в поведении нынешнего главы МИД РФ Сергея Лаврова. Среди них — затягивание, манипуляции фактами, неуступчивость, мелочные требования, эмоциональное давление и тому подобное. Например, главный российский дипломат постоянно вспоминает колониальное прошлое стран-партнеров Украины, чтобы снять с РФ ответственность за военные преступления.

"Дипломатия Лаврова является модернизацией советской школы: риторика остается консервативной, но содержание наполняется инструментами информационно-психологических операций", — говорится в тексте.

Бывший главнокомандующий ВСУ объяснил, как действовать в условиях, когда РФ использует дипломатию не для мира, а для затягивания войны. Переговорщики новой школы, по мнению Залужного, должна быть аналитическими, методичными, конструктивным, знать тактику и стратегию противника, показывать, что Украина — это ответственный партнер.

Генерал напомнил, что переговоры о завершении войны во Вьетнаме продолжались пять лет и имели открытый и закрытый (кулуарный) формат, при этом боевые действия продолжались еще два года после того, как формально подписали мирное соглашение. Залежный подытожил, что Украине следует готовиться к длительным и изнурительным переговорам для прекращения войны и на этом пути следует "избежать непродуманных шагов и максимально использовать переговоры для защиты национальных интересов".

Отметим, после прихода в Белый дом 47 президента США Дональда Трампа состоялась серия переговоров с РФ о прекращении войны. Последняя попытка прекратить боевые действия состоялась в октябре: Трамп сначала имел планы встретиться с Путиным в Будапеште, а затем отменил встречи, когда увидел, что никаких уступок не будет.

Напоминаем, 3 ноября Фокус собрал информацию о мирных переговорах по завершению войны и опросил экспертов, почему РФ начала "дипломатические каникулы" по этому вопросу.