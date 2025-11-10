РФ затягує війну, а "мирні переговори" використовує як зброю: Залужний пояснив, що робити Україні

Мирні переговори щодо завершення війни стали ще одним фронтом, на якому діє Російська Федерація, пояснив ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Українцям доводиться відбиватись і на цьому фронті, щоб довести своє право на існування світовим політичним гравцям.

На російсько-українській війні вирішується доля українців та Європи, написав колишній головнокомандувач ЗСУ, а тепер посол в Британії, Валерій Залужний у колонці на "Українській правді". На сьогоднішньому етапі війни Росія впевнена у перемозі, яка може статись на полі бою або у полі дипломатії. На думку Залужного, не слід піддаватись на заяви Кремля про завершення війни шляхом переговорів. На Україну, а також РФ, тиснуть світові політики щодо мирної угоди, але слід зрозуміти, що шлях до неї триматиме ще багато місяців та років, ідеться у колонці.

Залужний пояснив, що дипломатія — це ще один фронт, і якщо на ньому одна зі сторін втрачає "силу", то з'являються заклики до припинення війни шляхом переговорів. На його думку, говорити про таке завчасно, хоч Україні і відбивається від РФ 11 років поспіль.

"Саме тому заклики до України та Росії зосередитись не на припиненні бойових дій, а одразу на досягненні всеосяжної мирної угоди є передчасними", — написав Залужний.

У колонці пояснюється, що у 2022-2025 рр. Україна була змушена протистояти РФ ще й на дипломатичному фронті, а дослідження кількох аналітичних центрів показують, що дипломатія стала "невід'ємною частиною військово-політичної стратегії". З цієї точки зору варто звернути увагу на те, як цей засіб використовує РФ. За оцінками Залужного, Кремль продовжує застосовувати тактику дипломатії, яку протягом 70 років використовували у СРСР. При цьому ідеться не про досягнення миру, а про узаконення власних злочинів та ослаблення міжнародного тиску.

Мирні переговори — які дії РФ та що робити Україні

Залужний виділив основні ознаки дипломатичних зусиль Москви, які проявляються у поведінці нинішнього глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Серед них — затягування, маніпуляції фактами, непоступливість, дріб'язкові вимоги, емоційний тиск тощо. Наприклад, головний російський дипломат постійно згадує колоніальне минуле країн-партнерів України, щоб зняти з РФ відповідальність за воєнні злочини.

"Дипломатія Лаврова є модернізацією радянської школи: риторика лишається консервативною, але зміст наповнюється інструментами інформаційно-психологічних операцій", — ідеться у тексті.

Колишній головнокомандувач ЗСУ пояснив, як діяти в умовах, коли РФ використовує дипломатію не для миру, а для затягування війни. Перемовники нової школи, на думку Залужного, повинна бути аналітичними, методичними, конструктивним, знати тактику та стратегію противника, показувати, що Україна — це відповідальний партнер

Генерал нагадав, що переговори про завершення війни у В'єтнамі тривали п'ять років і мали відкритий та закритий (кулуарний) формат, при цьому бойові дії продовжувались ще два роки після того, як формально підписали мирну угоду. Залежний підсумував, що Україні слід готуватись до тривалих та виснажливих переговорів задля припинення війни і на цьому шляху слід " уникнути непродуманих кроків і максимально використати переговори для захисту національних інтересів".

Зазначимо, після приходу у Білий дім 47 президента США Дональда Трампа відбулась серія переговорів з РФ щодо припинення війни. Остання спроба припинити бойові дії відбулась у жовтні: Трамп спершу мав плани зустрітись з Путіним у Будапешті, а потім скасував зустрічі, коли побачив, що ніяких поступок не буде.

Нагадуємо, 3 листопада Фокус зібрав інформацію про мирні переговори щодо завершення війни і опитав експертів, чому РФ почала "дипломатичні канікули" щодо цього питання.