СМИ сообщили, что Залужный планирует уйти в отставку: у генерала отреагировали

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не планирует покидать свою дипломатическую должность, несмотря на распространенные в медиа слухи о возможной отставке в начале января. По словам его медиарадницы, он продолжает активно представлять интересы Украины в Лондоне.

Как рассказала Оксана Тороп в комментарии для "Украинской Правды", информация о его отставке не соответствует действительности.

"Как всегда неназванные источники знают все о Залужном и его планах. Но ничего не изменилось. Он и дальше продолжает отстаивать интересы Украины на посту посла в Великобритании", — отметила женщина.

Слухи об увольнении Залужного с должности посла в Британии: что об этом известно

Ранее Radio NV сообщило о возможном уходе Залужного с должности в начале января. Издание ссылалось на четыре источника в дипломатических и политических кругах, которые утверждали, что бывший главнокомандующий ВСУ якобы обсуждал с президентом Владимиром Зеленским потенциальные новые роли — от премьерского кресла до руководства Офисом президента. Однако тогда никаких конкретных решений не было принято.

Відео дня

По данным тех же источников, Залужный рассматривал также возможность стать послом Украины в США или вернуться на должность главнокомандующего ВСУ. В то же время пока никаких официальных решений по этим вариантам не принято, и замены посла в США не планируется.

Ранее Валерий Залужный заявлял, что возвращение украинских защитников домой после потенциального перемирия может повлечь гражданскую войну в стране.

Также он рассказывал, что быстрый мир сейчас для Украины приведет к сокрушительному поражению и потере независимости.