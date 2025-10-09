Генеральское "Нет": кто и зачем "раскручивает" тему политических амбиций Залужного

После довольно длительной паузы, бывший главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный развеял туман относительно своих политических амбиций. По крайней мере — на период полномасштабной войны с РФ. О чем на самом деле свидетельствует заявление уважаемого генерала, и кто постоянно погружает его в политико-избирательную реку, выяснял Фокус.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посол нашего государства в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не поддерживает идей проведения выборов во время войны и не создает политических партий и штабов. Залужный написал об этом в соцсетях, комментируя информацию о том, что он якобы приглашает военных в свою будущую парламентскую политсилу.

В частности, в среду, 8 октября французский портал Intelligence Online со ссылкой на источники написал о том, что к нескольким украинским топ-военным якобы обращались от имени бывшего главкома ВСУ с предложением войти в парламентский список его политической силы, которой сейчас де-юре не существует в природе.

"Очень жаль, что имея возможность проверять информацию, именно отечественные медиа моментально разносят фейки в воюющей стране. И уже не удивляет, что это делается синхронно с российской пропагандой. Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны. Каждый, кто получает предложение от якобы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом в правоохранительные органы. Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с любой политической силой", — подчеркнул Валерий Залужный. "Моя позиция неизменна: пока идет война, выборы в Украине в ее государственные органы невозможны", — резюмировал он.

Отметим, что во время действия военного положения, которое было объявлено 24 февраля 2022 года, проведение любых выборов в Украине запрещено. Сейчас 20% территории Украины оккупировано РФ, миллионы украинцев являются перемещенными лицами, а все государство буквально 24/7 находится в зоне ракетно-дроновой опасности. Наряду с тем, в социологических опросах постоянно фигурирует имя Залужного, который в рейтинге электоральных симпатий занимает лидирующие позиции.

Кто и почему с утра до сумерек штурмует Залужное

Политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук, комментируя Фокусу свежие заявления экс-главкома ВСУ, отмечает: "На самом деле у Залужного, как и у всех вменяемых украинских политиков, не было другого выхода, кроме как выйти с подобным заявлением. Сейчас практически все украинские политики, кроме клоунов вроде Арестовича, открещиваются от идеи выборов, поскольку заниматься политикой в момент тяжелейших военных испытаний для Украины — мягко говоря, токсично. И здесь вопрос не в Залужном или ком-то другом. Просто адекватный политик с адекватными советниками по-другому в этой ситуации поступать не может. Но это вовсе не означает отсутствие каких-то неформальных разговоров о выборах и участие или не участие в них. Я уверен, что украинская политическая публика будет штурмовать Залужного буквально с утра и до вечера мантрой: "Иди в политику и возьми нас с собой!".

Отвечая на вопрос, кто конкретно и почему систематически раскручивает, преимущественно в западных медиа тематический кейс политических перспектив Залужного, эксперт отметил следующее: "Дело в том, что сегодня многие имеют планы на Залужного, как на таран. А в целом, я думаю, что в принципе в значительной степени те же люди сегодня пытаются повторить удачно апробированную ранее историю с Ющенко. Напомню, что как только Виктор Андреевич стал лидером оппозиции в общественном сознании, к нему сразу начали липнуть разнокалиберные политические проходимцы. Мы помним всех этих червоненков, Жваных и целой армии других. Это все были люди, которые не могли реализовать себя в полной мере в рамках кучмовской системы и именно в Ющенко они нашли альтернативное место воплощения своих амбиций и соответственно начали вокруг него объединяться. Такую же схему я вижу и вокруг Залужного".

Подчеркнув, что сейчас очень много людей хотели бы, чтобы генерал Залужный пошел в большую политику, эксперт резюмировал: "Многие спят и видят, как экс-глава ВСУ тянет их к власти, как локомотив вагоны. Это и политики, которые не имеют самостоятельных шансов на что-то рассчитывать, а за такой мощной спиной могли бы пролезть в Верховную Раду или в органы исполнительной власти. Это и политтехнологи, которые буквально чуть ли не прямым текстом себя рекламируют, обращаясь к Залужному со словами: "Возьмите нас к себе и мы непременно сделаем вас президентом".

То есть, заключает Петр Олещук, все те, кто сейчас недоволен своим статусом, надеются встроиться в команду Залужного, "что даст им и статус, и должности, и многое другое".

Каким образом Залужный может спутать избирательные карты

В то же время политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом констатирует: "Если говорить о том, кто постоянно "качает" политический кейс Залужного, мы можем делать только предположения. У меня нет точной информации, но думаю, что с очень высокой долей вероятности это делают те люди, которые хотят стать в перспективе частью команды экс-главы ВСУ и которые уже сейчас хотят создать имидж близости к Залужному. На мой взгляд, немало политических игроков уже предлагали свои услуги Залужному и его ближайшему окружению, но, скорее всего, бывший главком действительно искренен в том, что сейчас он не участвует в прямой политической деятельности. При этом Залужный периодически о себе напоминает, чтобы о нем не забыли и на мой взгляд, на самом деле у него есть политические амбиции. Другое дело, что он строго придерживается статуса посла — человека, который работает на государство и который не может участвовать в политической борьбе, тем более в оппозиционном амплуа".

По мнению политолога, Валерий Залужный, учитывая занимаемую должность, действительно уклоняется от любых контактов или сотрудничества с людьми, которые сейчас активно занимаются политическим процессом и проявлены, как оппозиционеры: "Думаю, Залужный четко понимает, что это для него риск и это может в конце концов быть использовано против него. Поэтому он, скажем так, держит дистанцию. Но люди, которые хотят на имидже, на бренде Залужного въехать в Верховную Раду или на Банковую, пытаются активно раскручивать экс-главу в политической ипостаси, параллельно демонстрируя, что они где-то рядом и могут влиять на процесс. Это известная история, такое бывало и раньше, в частности, когда многие люди во что бы то ни стало стремились стать близкими, например, к Ющенко. Тогда тоже куча людей предлагали ему свои услуги — я многих из них видел и слышал их "песни".

Проведя параллель между вчерашним Ющенко и сегодняшним Залужным, эксперт очертил три причины перманентного медийного ажиотажа вокруг бывшего главкома ВСУ. Причина первая — большое количество людей с политическими амбициями, кровь из носу хочет стать частью политической команды Залужного и пытается удерживать его имя в фокусе отечественных и зарубежных СМИ в качестве потенциального кандидата в президенты.

Причина вторая — часть действительно близких к Залужному людей тоже заботятся о его публичном имидже и делают конкретные шаги для его продвижения. При этом, удается им это, считает Владимир Фесенко, далеко не всегда удачно. В качестве примера эксперт привел недавнее появление Залужного в Vogue: "Явно это было неуместно и неадекватно в условиях войны и думаю, это не соответствовало имиджу Залужного. Колонка была хорошей, а вот сама фотосессия, на мой взгляд, сыграла против него. Как и некоторые другие вещи, например, история с защитой диссертации в академии Кивалова и так далее".

Ну, и наконец третья причина — объективно высокие персональные рейтинги Валерия Залужного, как потенциального кандидата в президенты Украины, заставляют, как украинских, так и зарубежных журналистов иметь большой интерес и внимание к этой фигуре, говорит Владимир Фесенко. При этом политолог особо отмечает, что экс-глава, будучи одним из фаворитов электоральных симпатий, является угрозой не только для действующего президента, но и для бывшего хозяина Банковой Порошенко и некоторых других потенциальных кандидатов. Валерий Залужный, акцентирует эксперт, разрушает их перспективы на выход во второй тур, поскольку непременно заберет львиную долю условно "свободных" голосов. А вот отсутствие Залужного в кандидатском шорт-листе, наоборот, откроет хорошие шансы для многих людей, кто видит себя в кресле, которое сейчас занимает Владимир Зеленский.