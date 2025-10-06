"Последовательно переобувается": Арестович ответил, почему хвалит Путина (видео)

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что хвалит президента РФ Владимира Путина как "квалифицированного игрока". Также он подтвердил, что считает лидера страны-агрессора "самым вменяемым политиком за последние 26 лет".

Алексей Арестович выразил свое отношение к Владимиру Путину в интервью российской телеведущей Ксении Собчак, опубликованном 6 октября. Он заявил, что хвалит его как "игрока", делающего ходы.

Арестович рассказал о своем отношении к Путину. На видео с 1:47:25.

"Я же не говорю, что он идеал, которому нужно подражать, предельно этичный человек, который должен быть посвящен в святые", — сказал Арестович.

Когда Собчак зачитала цитату Арестовича, который называл "Путина самым вменяемым политиком за последние 26 лет, который выполняет все договоренности", тот подтвердил, что и сейчас так считает.

"Если бы я был руководителем России, я был бы жестче, чем Путин. Во внешней политике так точно. Что касается Путина — он в хорошей форме, мне не известен ни один случай, когда он нарушил договоренности, достигнутые кулуарно, в международной политике, хотя я специально опрашивал многих людей", — ответил экс-советник ОП.

Он добавил, что Путин, как и он сам, "последовательно переобувается". По словам Арестовича, ранее Путин был "самым прозападным политиком России", просил принять РФ в Североатлантический альянс и создал логистическую базу НАТО на Волге для переправки грузов в Афганистан, но запад "плевал ему в лицо", и российский лидер понял, что нужно "занимать какую-то другую позицию".

"Путин прошел все варианты переобувания за 26 лет и вышел на определенную позицию. Я прошел все свои переобувания за свои годы и тоже вышел на определенную позицию", — сказал Арестович.

При этом он пояснил, что считает "вменяемостью" соответствие действий целям, однако не называет эти цели моральными или адекватными.

Собчак напомнила, что 3 года назад Арестович называл Путина "полуразложившимся трупом".

"По нему даже физически было видно, что он просел по здоровью. У него мешки под глазами, он ходил согнутый, он был внизу своей физической формы. Он полностью в международной изоляции, от него отшатнулись ближайшие союзники. Россия была в марте-апреле на дне. И это безусловно отразилось на виде Путина. не знаю, как точно звучала цитата, но я имел в виду его внешность", — ответил на это экс-советник ОП.

Напомним, также в интервью Ксении Собчак Алексей Арестович предложил скандальный сценарий завершения войны: он предложил отдать РФ четыре области и Крым, но при этом не признавать эти территории российскими.

11 сентября в сети распространилось видео на котором Арестович в компании Собчак прогуливался по улицам Лондона в окружении съемочной группы.

12 августа Алексей Арестович прогнозировал "разгромное поражение Украины" после саммита на Аляске президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.