"Послідовно перевзувається": Арестович відповів, чому хвалить Путіна (відео)

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що хвалить президента РФ Володимира Путіна як "кваліфікованого гравця". Також він підтвердив, що вважає лідера країни-агресорки "найбільш притомним політиком за останні 26 років".

Олексій Арестович висловив своє ставлення до Володимира Путіна в інтерв'ю російській телеведучій Ксенії Собчак, опублікованому 6 жовтня. Він заявив, що хвалить його як "гравця", що робить ходи.

Арестович розповів про своє ставлення до Путіна. На відео з 1:47:25.

"Я ж не кажу, що він ідеал, якого потрібно наслідувати, гранично етична людина, яка має бути посвячена у святі", — сказав Арестович.

Коли Собчак зачитала цитату Арестовича, який називав "Путіна найбільш притомним політиком за останні 26 років, який виконує всі домовленості", той підтвердив, що й зараз так вважає.

"Якби я був керівником Росії, я був би жорсткішим, ніж Путін. У зовнішній політиці так точно. Що стосується Путіна — він у хорошій формі, мені не відомий жодний випадок, коли він порушив домовленості, досягнуті кулуарно, у міжнародній політиці, хоча я спеціально опитував багатьох людей", — відповів ексрадник ОП.

Він додав, що Путін, як і він сам, "послідовно перевзувається". За словами Арестовича, раніше Путін був "найбільш прозахідним політиком Росії", просив прийняти РФ у Північноатлантичний альянс і створив логістичну базу НАТО на Волзі для переправлення вантажів в Афганістан, але захід "плював йому в обличчя", та російський лідер зрозумів, що потрібно "займати якусь іншу позицію".

"Путін пройшов усі варіанти перевзування за 26 років і вийшов на певну позицію. Я пройшов усі свої перевзування за свої роки та теж вийшов на певну позицію", — сказав Арестович.

При цьому він пояснив, що вважає "притомністю" відповідність дій цілям, однак не називає ці цілі моральними чи адекватними.

Собчак нагадала, що 3 роки тому Арестович називав Путіна "напіврозкладеним трупом".

"По ньому навіть фізично було видно, що він просів по здоров'ю. й нього мішки під очима, він ходив зігнутий, він був внизу своєї фізичної форми. Він повністю в міжнародній ізоляції, від нього відсахнулися найближчі союзники. Росія була у березні-квітні на дні. І це безумовно відбилося на вигляді Путіна. не знаю, як точно звучала цитата, але я мав на увазі його зовнішність", — відповів на це ексрадник ОП.

Нагадаємо, також в інтерв'ю Ксенії Собчак Олексій Арестович запропонував скандальний сценарій завершення війни: він запропонував віддати РФ чотири області та Крим, але при цьому не визнавати ці території російськими.

11 вересня в мережі поширилося відео на якому Арестович в компанії Собчак прогулювався вулицями Лондона в оточенні знімальної групи.

12 серпня Олексій Арестович прогнозував "розгромну поразку України" після саміту на Алясці президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.