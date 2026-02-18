СБУ ответила на заявление Залужного об обысках: что известно

Служба безопасности Украины отреагировала на заявления посла Украины в Великобритании и экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного об обысках в его командном пункте в 2022 году. В ведомстве подтвердили проведение следственных действий, однако заверили, что они не имели никакого отношения к Залужному.

В Службе безопасности Украины отметили, что в 2022 году сотрудники действительно прибыли по адресу, где на тот момент был размещен один из законспирированных запасных командных пунктов Валерия Залужного, сообщила пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде".

СБУ утверждают, что обысков у главкома ВСУ по факту не было, а благодаря личной коммуникации Василия Малюка и Валерия Залужного на тот момент ситуация была урегулирована. В то же время в спецслужбе отметили, что эти действия осуществлялись в рамках другого уголовного производства. Оно было связано с борьбой с организованной преступностью. Поэтому проверки СБУ проводились по большому количеству адресов. По одному из этих адресов находился один из законспирированных запасных командных пунктов Валерия Залужного.

"По факту никакие обыски или следственные действия со стороны СБУ по этому адресу не состоялись, дополнительно Василий Малюк и Валерий Залужный прокоммуницировали это сразу и лично, ситуация была прояснена", — отметили в СБУ.

Посол Украины в Великобритании рассказал о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности о напряжении, которое возникло в сентябре 2022 года. Тогда во временный пункт военного командования в Киеве с обысками вломились десятки сотрудников СБУ, рассказал Залужный агентству AP.

Залужный утверждает, что этот инцидент был актом запугивания и мог разоблачить соперничество между ним и Зеленским в то время, когда национальное единство было чрезвычайно важным.

Залужный рассказал, что во время этого рейда на его офис он позвонил руководителю аппарата Зеленского. Залужный тогда предупредил, что готов вызвать военных, чтобы остановить обыск и защитить командный центр, сказав: "Я буду бороться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки". Офис Президента отказался комментировать эту историю для AP.

И хотя тот назревающий кризис, который мог быть в начале войны, прошел — разногласия между Залужным и Зеленским относительно того, как защищать свою страну, по словам экс-главнокомандующего ВСУ, остались.

Зеленский уволил его с должности командующего армии в феврале 2024 года, а позже объявил, что Залужный отправится в Лондон в качестве посла, дистанцировав его от повседневных дел в Украине. Этот шаг был расценен политическими аналитиками как попытка Зеленского ограничить потенциал Залужного в качестве политического соперника, сообщает AP.

Напомним, что одним из потенциальных соперников Владимира Зеленского на возможных президентских выборах эксперты называют Валерия Залужного. В то же время сам генерал заявляет, что не готов публично обсуждать политические амбиции до завершения войны. Залужный получает предложения по поддержке возможной кампании от различных политических консультантов, среди которых был и Пол Манафорт.

Ранее Залужный также заявлял, что контрнаступление 2023 года потерпело неудачу из-за недостаточного объема ресурсов, предоставленных со стороны Зеленского. Бывший главком сообщил о наличии разногласий с президентом. Залужный возложил на него часть ответственности за результат операции.