Залужный заявил об обыске СБУ и сопротивлении плану наступления: какая реакция власти и сети (видео)

При планировании контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году офис президента не соглашался с предложениями тогдашнего главнокомандующего Валерия Залужного, говорится в статье Associated Press. Из-за этого ресурсы для наступления были распылены, и прорыв от Запорожья до Мариуполя-Крыма не удался. Ко всему, в штаб генерала неожиданно наведалась Служба безопасности Украины. Что нового раскрыл Залужный о событиях двухлетней давности и как на эту информацию отреагировали представители власти и граждане в соцсетях?

Между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским произошел "глубокий раскол", написало AP. Выяснилось, что тогдашний главнокомандующий ВСУ спорил с главой государства с февраля 2022 года, поскольку у них были разные взгляды на то, как защищать Украину. Из-за таких противоречий украинское контрнаступление провалилось, тем временем как тайный командный пункт Генштаба пытались обыскать агенты СБУ, указано в материале. Фокус собрал информацию об интервью Залужного — что именно он говорил и как ответили спецслужбы и представители власти.

Медиа написало, что провело интервью с Залужным: точную дату не указали, но отметили, что это произошло до Мюнхенской конференции (13-15 февраля 2026 года). Журналисты опубликовали пересказ тезисов, которые прозвучали во время разговора, а полного видео или текстовой расшифровки не было. Среди прочего, указано, что по мнению генерала появление СБУ было "актом запугивания", и это было недопустимо во время большой опасности для государства. Залужный добавил, что звонил в офис президента и заявил, что вызовет военных для защиты. Также медиа написало, что генерал до сих пор имеет высокий рейтинг среди украинцев, но отказывается от политической карьеры.

"СБУ заявила, что в офисе Залужного никогда не проводилось обысков, хотя и признала, что этот адрес был частью расследования, не связанного с ним", — привело AP ответ ведомства, отметив, что ОП не комментировали ситуацию.

Заявление Залужного — детали

Залужный рассказал, что инцидент с СБУ произошел в сентябре 2022 года, когда в штабе как раз находились десять британских офицеров и происходило напряженное военное совещание. Он запретил правоохранителям проводить обыск и заглядывать в компьютеры и поговорил с тогдашним главой офиса президента Андреем Ермаком. Кроме того, был звонок главе СБУ Василию Малюку, который заявил, что ничего не знает об обыске. Между тем AP установило, что ведомство получило ордера на обыск помещения, в котором якобы был развлекательный клуб, но его закрыли еще до начала вторжения.

Еще одно замечание генерала касается провала контрнаступления в 2023 году. Согласно его идее, нужно было собрать "ударный кулак" и прорезать коридор к Азовскому морю. Впрочем, эту идею отвергли и распылили ресурсы по всему фронту: поэтому наступление и не удалось, говорится в статье. Залужный подчеркнул, что со времени отставки в феврале 2024 года не участвовал в командовании войсками, но видит, что ВСУ плохо организованы и отстают технологически.

Какова реакция властей на заявление Залужного

После публикации AP появился ответ СБУ на заявление Залужного. Ведомство утверждает, что происходили обычные следственные действия в отношении криминального мира и никто не знал, что в каком-то помещении находился командный пункт Генштаба ВСУ. Также уверяют, что конфликт уладили благодаря разговору главнокомандующего с Василием Малюком.

Официально офис президента не комментировал тезисы, опубликованные AP. Утром 19 февраля на ситуацию отреагировал нардеп Алексей Гончаренко в эфире телеканала "Киев 24". Политик напомнил, что журналисты пытались получить ответ от ОП, но его не было, в то время как офис якобы требовал отозвать интервью. Также Гончаренко отметил, что якобы в Украине существует две разные СБУ, которые занимаются разными направлениями.

Что писали в сети об инциденте между Залужным и СБУ

Залужный, который сегодня является послом Украины в Великобритании, на страницах в соцсетях не комментировал материал AP, в котором говорилось о противоречиях с Зеленским и СБУ, впрочем, в сети отыскался скриншот комментария советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестного, в котором он усомнился в рейтинге генерала. В комментариях появился Залужный, который иронично написал о "каждом новом" советнике министра обороны, который упорно борется с этим несуществующим рейтингом.

Заявление Залужного — "Флеш" о рейтинге экс-главнокомандующего ВСУ, 18 февраля

Тогда же появилось сообщение военного корреспондента Дианы Буцко, которая написала об отсутствии офицеров, которые умеют признавать свои ошибки. Автор сообщения прямо не указала фамилию Залужного, но комментаторы вспомнили о деталях контрнаступления 2023 года, когда не удалось прорваться через минные заграждения под Запорожьем.

Заявление Залужного — Буцко об офицерах ВСУ, 18 февраля

Отметим, в сентябре 2025 года Валерий Залужный опубликовал колонку на портале "Зеркало недели", которая касалась новой стратегии войны. По мнению бывшего главнокомандующего ВСУ, Украина может навязать РФ собственную стратегию и "без мясорубок", но для этого нужно внедрять инновации.

Напоминаем, в октябре Валерий Залужный заявил, планирует ли баллотироваться на пост президента Украины.