Как изменился арсенал ВСУ за 4 года войны: от западных ПТРК и САУ до украинских дронов и ракет

В течение четырех лет большой войны арсенал Украины эволюционировал от старых советских образцов оружия до высокотехнологичных устройств, которые управляются ИИ. Как трансформировалось украинское оружие во время вторжения РФ?

Арсенал, с которым ВСУ входили в полномасштабное вторжение, можно оценить по данным проекта Global Firepower Index (GFP). GFP-2022 показывал, что Украина имела 2,5 тыс. танков, 1 тыс. САУ, 2 тыс. орудий. Данные 2026 года — 1 тыс. танков, 700 САУ, 600 орудий. Арсенал уменьшился в 1,5-2,5 раза, но линия фронта при этом сместилась минимально. Благодаря каким изменениям в оружии и тактике ВСУ держится фронт? Фокус решил сравнить арсенал Сил обороны Украины в начале вторжения и в 2026 году, и показать, как это изменило боевые действия.

4 года полномасштабного вторжения — чем в начале воевали ВСУ

24 февраля 2022 года российская армия пересекла украинскую границу и линию разграничения на ВОТ, и началось вторжение РФ в Украину. На Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Мариуполь, Запорожье, Херсон двинулись колонны бронетехники ВС РФ. Российские колонны встретили подразделения ВСУ, вооруженные оружием 20 века. На видео первых дней вторжения фигурировали украинские ПТРК "Стугна", британские NLAW и американские Javelin. Кроме того, вражескую авиацию сбивали с помощью ПЗРК "Игла" и ЗРК "Бук", которые сохранились с советских времен. В небе летали исключительно МиГи и "Сушки", причем с обеих сторон. Тогда же первые Bayraktar, "Аисты" и "Фурии" ВСУ выслеживали противника, а в море царил российский флот, непуганый морскими дронами.

На линии фронта работала ствольная и реактивная артиллерия советского производства: РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч", САУ "Гвоздика", "Акация", "Мста-С", "Пион", пушки "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", Д-30. Также действовала 19-я ракетная бригада "Святая Варвара", вооруженная РК "Точка-У" с дальностью до 120 км.

4 года полномасштабного вторжения — что известно о РК "Точка-У"

Потери ВС РФ в течение 4 лет войны

Генштаб ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения публиковал информацию о потерях ВС РФ, и по характеру этих потерь можно установить, какое оружие имели Силы обороны Украины и как оно изменилось в течение четырех последующих лет. Инфографика портала "Минфин" показывает, что в первые месяцы украинцы взрывали по 300-400 танков, 40-60 РСЗО и около 200 артиллерийских систем. Кроме того, есть стремительный пик потерь авиации РФ: в марте 2022 года — "минус" 113 самолетов, в апреле — еще "минус" 49.

Данные на инфографике показывают, что около года с начала вторжения потери РФ росли, но не слишком ощутимо. Ориентировочно, с середины 2023 года, россияне начали терять бешеное количество артиллерии (1400 ед.), автомобилей (4000 ед.) и есть двойной рост уничтожения танков (500 ед. против 200). Причина таких тенденций — изменения в арсенале ВСУ, о чем писали медиа на основе сообщений политиков и военных. Фокус выделил три основных направления этих изменений: первое — предоставление западного оружия, второе — развитие собственного оружия, третье — цифровизация.

Западное оружие ВСУ в 2022-2026 годах

В 2022 году тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский говорили о недостатке снарядов советских калибров. Поэтому в первых партиях военной помощи, которые получила украинская армия, были гаубицы М777 и САУ Krab, использующих калибр НАТО 155 мм.

В течение 2022 года Силы обороны начали переходить на западные стандарты и получили первые РСЗО M142 HIMARS и M270 и артиллерийские системы калибра 155 мм(М109, CAESAR, PzH 2000). Следующий этап — танковая коалиция: в 2023 году пришли Leopard 2, Abrams, Challenger 2, AMX-10 RC, PT-91 Twardy. Еще один прорыв — летом 2024 года появились F-16 Fighting Falcon, а затем Mirage-2000. Параллельно партнеры помогли построить многоуровневую систему ПВО, предоставив ЗРК Patriot, SAMP/T, IRIS-T и др. При этом ВСУ получали снаряды нужных калибров: среди них GMLRS на 80-84 км и ATACMS на 165-300 км. Для дальнобойных ударов — авиаракеты Storm Shadow / SCALP (на 300 км), AGM-88 HARM (противорадиолокационные ракеты).

4 года полномасштабного вторжения — истребители F-16 в Украине

Согласно данным проекта ORYX, Украина в течение 4 лет полномасштабного вторжения РФ потеряла значительную часть запасов советской техники. Эти потери закрыло западное оружие, которое имело большую дальность и точность по сравнению с образцами времен СССР. В то же время, Запад запрещал бить по РФ дальнобойными средствами и не давал ракет, которые бы достали до целей в глубине российской территории.

Собственное оружие Украины во время полномасштабной войны

Военная техника

Украинский оборонно-промышленный комплекс начал массовый выпуск САУ "Богдана", которая прошла боевые испытания в 2022 году, а уже в 2024 году изготавливалось более 30 ед. в месяц. Технические характеристики установки — калибр 155 мм, дальность 30-40 км, скорострельность 6 выстрелов в минуту. Кроме того, на фронте появились БТР-4 "Буцефал" и БТР-3, бронемашины "Казак-2М", "Новатор" и "Варта".

Снаряды

Еще одно направление работы ОПК — это собственное производство снарядов, поскольку западные партнеры иногда задерживали поставки или не имели необходимых калибров. При этом в феврале 2024 года выяснилось, что ВСУ имеют треть снарядов от потребности для удержания фронта. Украинские предприятия, самостоятельно или совместно с западными компаниями (например, с Rheinmetall), наладили выпуск снарядов калибра 82 и 120 мм, 152 мм (советский), 155 мм (натовский).

Дроны

Отдельно стоит отметить украинские дроны различного типа и назначения, которые с, ориентировочно, 2023 года широко используются на фронте.

Воздушные беспилотники — ударные БпЛА, которые бьют по позициям ВС РФ на расстоянии до 30 км (FPV-дроны, бомберы, дроны на оптоволокне), разведывательные дроны, тяжелые бомберы, дальнобойные дроны-камикадзе (Ан-196 "Лютый", FP-1, FP-2, "Бобер").

Морские дроны — катера-камикадзе, которые могут достать на расстояние около 1000 км (различные модели SeaBaby и Magura), подводные дроны с дальностью от 100 до 2000 км ("Маричка", "Толока").

4 года полномасштабного вторжения — морские дроны Sea Baby ВСУ

Наземные роботизированные платформы — грузовые роботы (подвозят снаряды, еду и эвакуируют раненых), минеры/разминировщики, боевые турели (установки с дистанционным управлением с пулеметом или гранатометом).

4 года полномасштабного вторжения — НРК с турелией Фото: Telegram / Михаил Федоров

Ракеты

В 2025 году президент Владимир Зеленский рассказал об ударах по военным объектам РФ, выполненных крылатыми ракетами "Нептун", дронами-ракетами "Паляница", "Рута". Также есть информация о баллистических ракетах "Сапсан", FP-7 и FP-9 (на стадии разработки). С августа 2025 года появились крылатые ракеты "Фламинго" с дальностью 3 тыс. км. Благодаря отечественным дальнобойным средствам поражения Украина смогла обойти запрет партнеров бить по РФ западным оружием, хотя их мощности пока не хватает для масштабных разрушений.

Война в Украине 2026 — ИИ и цифровизация

В течение четырех лет войны Силы обороны цифровизировались, чтобы лучше противостоять ВС РФ на поле боя. Прежде всего, украинская армия использует систему ситуационной осведомленности Delta, которая собирает данные о ситуации на разных участках фронта. Вторая — система "Крапива" для артиллеристов. Еще одно направление цифровизации — приложение "Армия+" (для дистанционной подачи рапортов) и "Резерв+" (для учета военнообязанных).

Вместе с тем, Силы обороны используют технологии искусственного интеллекта для управления дронами. В частности, БпЛА могут двигаться по определенной траектории и бить по цели в условиях препятствия и действия РЭБ. Кроме того, есть возможность распознавания цели, когда программа отыскивает замаскированную технику ВС РФ или вражеских солдат.

Война в Украине 2026 — как работает ИИ для распознавания целей

Четвертая годовщина вторжения — тактика войны в 2026 году

Изменения в арсенале ВСУ обусловили трансформацию тактики войны, показывают события на фронте. В феврале 2022 года колонны танков ВС РФ подрывались ПТРК, но уже у 2025 россияне почти не используют бронетехнику на поле боя, а вместо это поодиночке инфильтруются сквозь позиции ВСУ. Кроме того, дипстрайки уже достали до НПЗ в Ухте (дистанция до 2 тыс. км). Морские дроны ГУР и СБУ угрожают нефтяным танкерам в радиусе тысяч километров. На фронте исчезли колонны техники, но зато местность покрыта оптоволокном, а дороги прячутся под антидронными сетками. По состоянию на 2026 год образовалась "килзона" шириной 30 км, в которой любой движущийся объект оказывается и становится целью для ударного дрона. Исследователи центра CSIS уточнили, что РФ потеряла погибшими и ранеными 1,2 млн солдат, а темпы продвижения на фронте — 70 м в день (под Покровском). Эксперты объяснили новую тактику ВСУ, сложившаяся на четвертом году вторжения: это "глубокоэшелонированная оборона" с "зубами дракона", окопами, минами, препятствиями, дронами, которые должны "отбить охоту" у солдат ВС РФ пробираться или штурмовать украинские позиции.

"Восточная линия фронта перенасыщена беспилотниками. Медленные темпы продвижения РФ в многочисленных наступательных операциях в течение последних двух лет подчеркивают изнурительный характер войны и сложность прорыва укрепленных оборонительных позиций", — подытожили аналитики достижения ВСУ, полученные благодаря обновленному арсеналу и новой тактике обороны.

Отметим, Фокус подытожил события 2025 года и рассказал, как Вооруженные силы Украины продержались без помощи Соединенных Штатов Америки. Среди прочего, речь шла о массированных дипстрайках вглубь российской территории, когда стаи БпЛА почти каждую ночь били по НПЗ Российской Федерации.

24 февраля 2026 года Украина отметит 4 года полномасштабного вторжения, а украинская армия покажет, как изменилась с 24 февраля 2022 года и научилась сдерживать вооруженную до зубов российскую армию. Кроме того, западные военные также увидели достижения ВСУ, когда во время учений Hedgehog-2025 проиграли фронтовым операторам дронов и увидели, что следует измениться, чтобы выстоять в современной войне.