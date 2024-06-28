"Google для военных": систему DELTA полностью внедрят в ВСУ, что о ней известно

По словам замминистра обороны Украины Екатерины Черногоренко, систему можно будет использовать как условный цифровой автомат, который раздадут каждому военнослужащему. Новобранцев научат работать с базовым функционалом.

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В начале июля система DELTA будет полностью легализована и внедрена в Силах обороны Украины. Об этом в интервью "Армии TV" сообщила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

"DELTA наконец-то получает полноценную легализацию. Это уже произойдет в начале июля, — сообщила Черногоренко. — Мы уже заканчиваем все процедуры".

Сообщается, что система DELTA станет доступной и будет внедрена на 100%. Все необходимые процедуры завершены.

"Заканчиваем аудит и выходим в полноценный релиз, который будет осуществляться во всей армии", — сказала Черногоренко.

По ее словам, DELTA — "Google для военных", есть также чат, в котором можно общаться с побратимами.

DELTA — многослойная система, объяснила Черногоренко.

"У меня были даже кейсы, когда мои друзья-военнослужащие говорили о том, что у них есть слои, где они знают абсолютно все о враге: каждый окоп, каждый блиндаж, каждую технику, как она двигается. Ты видишь всю ситуацию по отношению к врагу и можешь в связи с этим принимать решение", — пояснила она.

Черногоренко отметила, что ее команда сейчас работает над тем, чтобы сократить время от обнаружения враждебной цели до ее поражения.

Ко всему прочему это делается и посредством технологических решений, в т.ч. и через DELTA. Эту систему можно будет использовать как условный цифровой автомат, который раздадут каждому военнослужащему. Новобранцев в армии научат сделать это базовым функционалом и работать дальше, объяснила замминистра обороны.

Что такое DELTA?

DELTA — военная система ситуационной осведомленности, которую разработала ОО "Аеророзвідка" и Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны. В 2019 году на учениях НАТО CWIX-2019 подтвердили совместимость проекта с аналогичными системами стран НАТО. В июле 2023 года система DELTA доказала возможность обмениваться данными через протокол Link 16, используемый в странах НАТО.

Интерфейс DELTA

Интерфейс DELTA

Ко всему прочему украинская система ситуационной осведомленности смогла интегрироваться в 15 систем десяти стран, включая три системы, разработанные НАТО.

Напомним, что в Минобороны рассказали, как улучшат цифровую систему Delta.

Также сообщалось, что 10 апреля Михаил Федоров сообщил, что военная система Delta будет различать своих и чужих.