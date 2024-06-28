"Google для військових": систему DELTA повністю впровадять у ЗСУ, що про неї відомо
За словами заступниці міністра оборони України Катерини Чорногоренко, систему можна буде використовувати як умовний цифровий автомат, який роздадуть кожному військовослужбовцю. Новобранців навчать працювати з базовим функціоналом.
На початку липня система DELTA буде повністю легалізована і впроваджена в Силах оборони України. Про це в інтерв'ю "Армії TV" повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
"DELTA нарешті отримує повноцінну легалізацію. Це вже відбудеться на початку липня, — повідомила Чорногоренко. — Ми вже закінчуємо всі процедури".
Повідомляється, що система DELTA стане доступною і буде впроваджена на 100%. Усі необхідні процедури завершено.
"Закінчуємо аудит і виходимо в повноцінний реліз, який буде здійснюватися в усій армії", — сказала Чорногоренко.
За її словами, DELTA — "Google для військових", є також чат, у якому можна спілкуватися з побратимами.
DELTA — багатошарова система, пояснила Чорногоренко.
"У мене були навіть кейси, коли мої друзі-військовослужбовці говорили про те, що в них є шари, де вони знають абсолютно все про ворога: кожен окоп, кожен бліндаж, кожну техніку, як вона рухається. Ти бачиш усю ситуацію щодо ворога і можеш у зв'язку з цим ухвалювати рішення", — пояснила вона.
Чорногоренко зазначила, що її команда зараз працює над тим, щоб скоротити час від виявлення ворожої цілі до її ураження.
До того ж це робиться і за допомогою технологічних рішень, зокрема і через DELTA. Цю систему можна буде використовувати як умовний цифровий автомат, який роздадуть кожному військовослужбовцю. Новобранців в армії навчать зробити це базовим функціоналом і працювати далі, пояснила заступниця міністра оборони.
Що таке DELTA?
DELTA — військова система ситуаційної обізнаності, яку розробила ГО "Аеророзвідка" та Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони. У 2019 році на навчаннях НАТО CWIX-2019 підтвердили сумісність проєкту з аналогічними системами країн НАТО. У липні 2023 року система DELTA довела можливість обмінюватися даними через протокол Link 16, який використовується в країнах НАТО.
До того ж українська система ситуаційної обізнаності змогла інтегруватися в 15 систем десяти країн, включно з трьома системами, розробленими НАТО.
Нагадаємо, що в Міноборони розповіли, як поліпшать цифрову систему Delta.
Також повідомлялося, що 10 квітня Михайло Федоров повідомив, що військова система Delta розрізнятиме своїх і чужих.