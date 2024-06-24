Суперзастосунок для військових: у Міноборони розкрили, як поліпшать цифрову систему Delta

Система Delta вже збирає та обробляє інформацію з фронту, допомагаючи українським військовим знищувати більше окупантів. Але ще не всі захисники можуть нею скористатися.

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Система ситуаційної обізнаності для військовослужбовців Сил оборони України Delta отримає нові функції. Про це керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий повідомив в інтерв'ю порталу DOU.

Олег Берестовий зазначив, що Delta вже ефективно виконує багато завдань. У цифрову систему також закладуть ще більше даних із залученням алгоритмів штучного інтелекту, щоб вона могла обробляти дані з фронту.

"Це теж буде super-app, але безпосередньо для бойових потреб. Там буде аналітика, прискорення уражень по БПЛА", — зазначив представник Міноборони.

На думку Олега Берестового, всі військові повинні мати доступ до систем типу Delta. Також важливо, щоб командири на місцях розуміли необхідність таких систем, уміли з ними працювати та навчали цьому підлеглих. Однак для впровадження таких технологій в армію потрібні відповідні документи, дозволи та комплексні системи захисту інформації.

"Важливо, щоб військові побачили, що це змінює перебіг війни або впливає на неї", — підсумував Олег Берестовий.

Що відомо про систему Delta

У жовтні 2022 року стало відомо, що на закритому заході НАТО Tide Spirit українська делегація показала систему ситуаційної обізнаності на полі бою Delta, створену для опрацювання та відображення інформації про свої та ворожі сили на конкретній ділянці території. Delta збирає дані з різних джерел, зокрема розвідки, сумісна із системами країн-членів НАТО і може працювати на будь-якому пристрої — ноутбуці, планшеті або навіть телефоні. Усі дані про ворога система інтегрує на цифрову карту.

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У листопаді 2023 року в Міністерстві оборони України повідомили, що в системі Delta з'явився модуль колективного онлайн-дешифрування і стримінгу, завдяки якому українські військові можуть швидше поширювати інформацію про ворожу техніку і силу, виявлену за допомогою онлайн-стрімів із БПЛА.

У квітні 2024 року в Мінцифри також заявили, що українська військова інформаційна система Delta отримає технологію UA Drone ID, яка дасть змогу проводити ідентифікацію власних і ворожих безпілотних літальних апаратів.