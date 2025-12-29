Итоги 2025: как Украина провоевала 365 дней без помощи США, но с дипстрайками по РФ

2025 год стал первым годом полномасштабной войны, который Украина провоевала без помощи сильнейшего партнера — Соединенных Штатов Америки. Вашингтон не выделял регулярных пакетов военной помощи. Несмотря на проблемы на поле боя и отсутствие поддержки США Вооруженные силы Украины удерживают фронт и запускают дипстрайки по важным объектам РФ. Дипстрайки изменили ситуацию, поскольку начала страдать экономика и инфраструктура страны-агрессора.

Украинские производители оружия создали три версии крылатой ракеты "Нептун", который летает на 300-1000 км. Также дорабатывают ракету "Фламинго", которая понесет 1 тонну взрывчатки на 3 тыс. км, но сначала должна "научиться" обходить российскую ПВО. В новом году заработает баллистика, которая будет разрушать российские объекты благодаря гигантской скорости и полтонны взрывчатки. Фокус решил подытожить, что потеряла Украина в 2025 году, что приобрела и что может получить в 2026.

Итоги 2025 — год без помощи США и артснарядов

В течение 2025 года Украина получала от США разведданные, а в первые полгода — последние артиллерийские снаряды и ракеты, другое оружие, которое выделил предыдущий президент Джо Байден. Вашингтон отстранился от руководства Контактной группы "Рамштайн", один раз прекратил предоставлять разведданные, приостанавливал поставки оружия от предыдущей администрации. С середины 2025 года заработала программа PURL, согласно которой европейские партнеры покупали Украине оружие американских производителей, а вклад США — согласование и непротивление таким покупкам.

В течение года по системе PURL партнеры смогли заказать оружия на 5 млрд долл. План помощи США на 2026 год — 400 млн долл., при этом согласно данным Кильского института (Kiel Institute), военной помощи от Вашингтона не было с февраля 2025 года.

Итоги 2025 — данные о военной помощи США и других государств 2022-2025 годы Фото: Кильский институт мировой экономики

С февраля 2022 по январь 2025 года США оказали помощь на 65,9 млрд долл., отчиталось Минобороны США в последние дни президентства Байдена. С 2025 года ВСУ перестали получать партии артиллерийских снарядов родных типов и дальности (последняя партия: ракеты для Patriot, тысячи снарядов калибра 155 мм, 100 ракет AGM-114 Hellfire, десятки ракет Stinger и AIM, 250 высокоточных GMLRS для HIMARS, другие виды БК). В то же время украинское правительство сообщило о наращивании производства собственных снарядов, а европейские партнеры — о росте производительности оружейных заводов.

Итоги 2025 — возможности ВПК Украины в 2024-2025 годах Фото: Фокус

Оружия, которое самостоятельно изготовила Украина или которое поступило от партнеров (без участия США), не хватило для наступления или для кардинальных изменений на поле боя. Но фронт удержался, хотя и прогнулся.

Воздушная война — ПВО и авиация в 2025 году

Украина входила в 2025 год в сопровождении ежедневных ударов ракет и дронов ВС РФ. Если в январе 2025 речь шла о 2500 дронов и 100 ракет ВС РФ, то в декабре средства ПВО должны были справиться с 5 тысячами БпЛА. При этом в июле — пик в 6 тыс. российских беспилотников.

Итоги 2025 — какое количество "Шахедов" и ракет РФ били по Украине Фото: Фокус

Особенности воздушных ударов ВС РФ 2025 года: дроны считались тысячами в месяц, тогда как ракет было максимум 263 (октябрь 2025). Результативность ПВО — сбивали в среднем половину ракет и 80-90% беспилотников.

Итоги 2025 — данные о "Шахедах", ракетах РФ и о ПВО Украины, 2025 год Фото: Фокус

С октября Кремль усилил удары по энергетической, нефтегазовой и транспортной инфраструктуре Украины: по важным объектам попали 104 ракеты и почти тысяча "Шахедов". После атаки РФ 23 декабря остались без электроснабжения жители Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой областей. 12 декабря — многодневное обесточивание Одесской области. В то же время были удары по мостам в Маяках и Затоке, по поездам в Черниговской области и вдоль границы Беларуси.

В течение года российские ракеты и дроны сбивал полный набор средств ПВО (два ЗРК Patriot предоставила Германия). Среди прочего, за целями охотились истребители F-16: президент Зеленский сообщил, что 23 декабря пилоты сбили 34 из 35 крылатых ракет. Кроме того, летом-осенью 2025 года "Шахеды" начали сбивать донами-перехватчиками. Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что подразделения ПВО получают по 950 таких устройств в сутки.

Итоги 2025 — пуск дро-перехватчика

В 2025 году Украина не получила от Пентагона оружие и военную технику для защиты гражданских объектов от воздушных ударов РФ. Зато небо закрыли F-16, дроны-перехватчики, системы РЭБ и экспериментальные современные технологии.

Дипстрайки вглубь РФ

Со второй половины 2025 года Украина начала систематически бить по нефтегазовой отрасли РФ. Дроны ВСУ несут от 3,5 кг ("Лютый") до 100-120 кг (FP-1, FP-2) взрывчатки, тогда как российские "Шахеды" — около 100 кг.

Особенности дипстрайков 2025 года

К концу года СОУ сравнялись с ВС РФ по масштабности ночных атак — по численности БпЛА, которые летят по целям на вражеской территории. Для ударов используются дроны FP-1 (59%), остальные — Ан-196 "Лютый" и другие модели БпЛА, рассказало командование. Преимущества FP-1 — более низкая стоимость, большая дальность и большая боевая часть.

Итоги 2025 — технические характеритистики Ан-196 "Лютый" и FP-1 Фото: Фокус

Большинство ударов — в пределах 300-600 км, но есть случаи, когда дипстрайки Украины доставали на расстояние 1500 км, показывают данные Международного разведывательного сообщества InformNapalm. Кроме того, количество ударов в 2025 году больше, чем суммарные атаки 2023-24 гг. Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди регулярно отчитывается об ударах по НПЗ РФ. Например, в декабре горели заводы нефтегазовой отрасли РФ в Волгограде, Славянск-на-Кубани, Саратове, Ярославль, Сызрань, Рязань и др.

Итоги 2025 — карта ударов по НПЗ и ВПК РФ в 2025 году, InformNapalm Фото: InformNapalm

В 2024 году насчитывали в месяц от 17 до 20 дальнобойных атак по РФ, а в ноябре 2025 — 43: рост вдвое. Кроме того, в прошлом году дроны били по трем типам стратегических объектов РФ — ВПК, военные базы, нефтегазовая отрасль, в 2025 году добавились объекты энергетики, установили в OSINT-канале "Око Гора". Топ 3 регионов, которые атакуются чаще всего (кроме Белгорода и Курска) — Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область, подсчитали аналитики.

Итоги 2025 — изменения целей дипстайков Украины в 2024-2025 годах Фото: Око Гора/Telegram

Еще одна новация 2025 года — Украина начала доставать стратегические объекты ВС РФ не только в Черном, но и в Каспийском, Средиземном морях, и даже в Атлантическом океане. В частности, подводные дроны Sub Sea Baby СБУ взорвали подводную лодку проекта "Варшавянка" в Новороссийске, воздушные дроны ударили по трем нефтяным платформам в Каспийском море. В Атлантике и Черном море произошли инциденты с танкерами "теневого флота" ВС РФ: отработали безэкипажные катера и ударные БпЛА.

Дипстрайки стали ответом Украины на агрессивные воздушные удары РФ, причем ВСУ справились без помощи США, но, вероятно, все же используя разведданные Пентагона.

Ракетная программа Украины

В январь 2025 года Украина входила с арсеналом БпЛА различных типов, с дронами-ракетами, но без крылатых ракет и баллистики. При этом США не предоставили дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, которые весят полтонны и летят на полторы тысячи километров. Между тем имеющиеся дипстрайки — дроны, которые могут нести немного взрывчатки и поэтому наносят сравнительно небольшой, хотя и чувствительный, ущерб российским объектам.

Чтобы преодолеть дефицит мощных средств поражения, украинцы с первых месяцев вторжения начали разработку баллистики. В 2025 году доработали ОТРК "Сапсан", который будет запускать 500-килограммовые ракеты: они будут врезаться на гиперзвуковой скорости в цель и полностью ее разрушать. Первые боевые удары баллистического "Сапсана", крылатых "Нептунов" и "Фламинго" уже состоялись, заявил Зеленский. На начало 2026 украинцы получили инструменты для ударов по РФ, которые не будут зависеть от решений партнеров и США.

Итоги 2025 — какие баллистические и крылатые ракеты имеет ВСУ, 2025-2026 годы Фото: Фокус

Линия фронта в 2025 году и изменение тактики

На карте фронта по состоянию на январь 2025 года россияне продвинулись в направлении Покровска и были на расстоянии 10 км от южных окраин. В декабре 2025 года в Покровске украинцы контролируют часть северных окраин, есть ухудшение в Гуляйполе, Мирнограде, Константиновке, Северске, в Сумской области. Как подсчитали аналитики проекта DeepState, с января по ноябрь 2025 года ВС РФ оккупировали суммарно около 4200 кв. км территории Украины — это 0,7% всей территории. При этом россияне потеряли почти 30 тыс. личного состава, десятки бронемашин различных типов и пушек, тысячи дронов. Это означает, что РФ теряла 2 400 тыс. россиян ежемесячно или семь человек на каждый квадратный километр оккупированной земли, но так и не получила стратегический прорыв на фронте.

Итоги 2025 — линия фронта в январе, карта DeepState Фото: DeepState

Итоги 2025 — линия фронта в декабре, карта DeepState Фото: DeepState

Были и успехи: удалось "обрезать" прорыв на Доброполье, когда ВС РФ проникли в тыл на глубину 30 км, вернули контроль над Купянском. Президент Зеленский записал видео из Купянска, чтобы показать ложь российского командования о якобы "взятии" города.

Итоги 2025 — видео Зеленского в Купянске — видео Зеленского в Купянске

Реформа ВСУ и тактика на поле боя

В условиях нехватки артиллерии в ВСУ, до конца 2025 года ВС РФ нашли способ противодействия украинской тактике применения FPV. Новая тактика — инфильтрация малыми штурмовыми группами. Кроме того, параллельно работают оптоволоконные дроны подразделения "Рубикон", которые перерезают логистику Сил обороны. В то же время в декабре появились кадры линии обороны шириной 150 м, которая состоит из трех противотанковых рвов с бетонными пирамидами и колючей проволокой. Такие укрепления дают возможность ВСУ держать фронт в условиях недостатка личного состава. Ко всему, новые фортификации можно оборонять БпЛА и другим оружием, которое самостоятельно может изготавливать Украина, без помощи США.

Итоги 2025 — видео с фортификациями Украины

Как Украина и Силы обороны завершают 2025 год

Силы обороны Украины удерживали наступление ВС РФ в течение 2025 года, при этом не имея военной и финансовой помощи США. Страна полагалась на собственные ресурсы и на помощь других партнеров, которые, по возможности, предоставляли оружие и деньги. Между тем украинский ВПК нарастил производство дронов оперативно-тактического (действуют на фронте) и стратегического уровня (бьют вглубь РФ по НПЗ и ВПК). В 2026 году по целям в РФ заработает отечественная баллистика и крылатые ракеты. В 2025 году Украина выстояла без Вашингтона, изменив характер войны.

Напоминаем, президент Зеленский объявил о наработке 20 пунктов мирного плана, который, вероятно, может помочь завершить или приостановить вторжение РФ.