Итоги 2025: как Украина провоевала 365 дней без помощи США, но с дипстрайками по РФ
2025 год стал первым годом полномасштабной войны, который Украина провоевала без помощи сильнейшего партнера — Соединенных Штатов Америки. Вашингтон не выделял регулярных пакетов военной помощи. Несмотря на проблемы на поле боя и отсутствие поддержки США Вооруженные силы Украины удерживают фронт и запускают дипстрайки по важным объектам РФ. Дипстрайки изменили ситуацию, поскольку начала страдать экономика и инфраструктура страны-агрессора.
Украинские производители оружия создали три версии крылатой ракеты "Нептун", который летает на 300-1000 км. Также дорабатывают ракету "Фламинго", которая понесет 1 тонну взрывчатки на 3 тыс. км, но сначала должна "научиться" обходить российскую ПВО. В новом году заработает баллистика, которая будет разрушать российские объекты благодаря гигантской скорости и полтонны взрывчатки. Фокус решил подытожить, что потеряла Украина в 2025 году, что приобрела и что может получить в 2026.
Итоги 2025 — год без помощи США и артснарядов
В течение 2025 года Украина получала от США разведданные, а в первые полгода — последние артиллерийские снаряды и ракеты, другое оружие, которое выделил предыдущий президент Джо Байден. Вашингтон отстранился от руководства Контактной группы "Рамштайн", один раз прекратил предоставлять разведданные, приостанавливал поставки оружия от предыдущей администрации. С середины 2025 года заработала программа PURL, согласно которой европейские партнеры покупали Украине оружие американских производителей, а вклад США — согласование и непротивление таким покупкам.
В течение года по системе PURL партнеры смогли заказать оружия на 5 млрд долл. План помощи США на 2026 год — 400 млн долл., при этом согласно данным Кильского института (Kiel Institute), военной помощи от Вашингтона не было с февраля 2025 года.
С февраля 2022 по январь 2025 года США оказали помощь на 65,9 млрд долл., отчиталось Минобороны США в последние дни президентства Байдена. С 2025 года ВСУ перестали получать партии артиллерийских снарядов родных типов и дальности (последняя партия: ракеты для Patriot, тысячи снарядов калибра 155 мм, 100 ракет AGM-114 Hellfire, десятки ракет Stinger и AIM, 250 высокоточных GMLRS для HIMARS, другие виды БК). В то же время украинское правительство сообщило о наращивании производства собственных снарядов, а европейские партнеры — о росте производительности оружейных заводов.
Оружия, которое самостоятельно изготовила Украина или которое поступило от партнеров (без участия США), не хватило для наступления или для кардинальных изменений на поле боя. Но фронт удержался, хотя и прогнулся.
Воздушная война — ПВО и авиация в 2025 году
Украина входила в 2025 год в сопровождении ежедневных ударов ракет и дронов ВС РФ. Если в январе 2025 речь шла о 2500 дронов и 100 ракет ВС РФ, то в декабре средства ПВО должны были справиться с 5 тысячами БпЛА. При этом в июле — пик в 6 тыс. российских беспилотников.
Особенности воздушных ударов ВС РФ 2025 года: дроны считались тысячами в месяц, тогда как ракет было максимум 263 (октябрь 2025). Результативность ПВО — сбивали в среднем половину ракет и 80-90% беспилотников.
С октября Кремль усилил удары по энергетической, нефтегазовой и транспортной инфраструктуре Украины: по важным объектам попали 104 ракеты и почти тысяча "Шахедов". После атаки РФ 23 декабря остались без электроснабжения жители Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой областей. 12 декабря — многодневное обесточивание Одесской области. В то же время были удары по мостам в Маяках и Затоке, по поездам в Черниговской области и вдоль границы Беларуси.
В течение года российские ракеты и дроны сбивал полный набор средств ПВО (два ЗРК Patriot предоставила Германия). Среди прочего, за целями охотились истребители F-16: президент Зеленский сообщил, что 23 декабря пилоты сбили 34 из 35 крылатых ракет. Кроме того, летом-осенью 2025 года "Шахеды" начали сбивать донами-перехватчиками. Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что подразделения ПВО получают по 950 таких устройств в сутки.
В 2025 году Украина не получила от Пентагона оружие и военную технику для защиты гражданских объектов от воздушных ударов РФ. Зато небо закрыли F-16, дроны-перехватчики, системы РЭБ и экспериментальные современные технологии.
Дипстрайки вглубь РФ
Со второй половины 2025 года Украина начала систематически бить по нефтегазовой отрасли РФ. Дроны ВСУ несут от 3,5 кг ("Лютый") до 100-120 кг (FP-1, FP-2) взрывчатки, тогда как российские "Шахеды" — около 100 кг.
Особенности дипстрайков 2025 года
К концу года СОУ сравнялись с ВС РФ по масштабности ночных атак — по численности БпЛА, которые летят по целям на вражеской территории. Для ударов используются дроны FP-1 (59%), остальные — Ан-196 "Лютый" и другие модели БпЛА, рассказало командование. Преимущества FP-1 — более низкая стоимость, большая дальность и большая боевая часть.
Большинство ударов — в пределах 300-600 км, но есть случаи, когда дипстрайки Украины доставали на расстояние 1500 км, показывают данные Международного разведывательного сообщества InformNapalm. Кроме того, количество ударов в 2025 году больше, чем суммарные атаки 2023-24 гг. Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди регулярно отчитывается об ударах по НПЗ РФ. Например, в декабре горели заводы нефтегазовой отрасли РФ в Волгограде, Славянск-на-Кубани, Саратове, Ярославль, Сызрань, Рязань и др.
В 2024 году насчитывали в месяц от 17 до 20 дальнобойных атак по РФ, а в ноябре 2025 — 43: рост вдвое. Кроме того, в прошлом году дроны били по трем типам стратегических объектов РФ — ВПК, военные базы, нефтегазовая отрасль, в 2025 году добавились объекты энергетики, установили в OSINT-канале "Око Гора". Топ 3 регионов, которые атакуются чаще всего (кроме Белгорода и Курска) — Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область, подсчитали аналитики.
Еще одна новация 2025 года — Украина начала доставать стратегические объекты ВС РФ не только в Черном, но и в Каспийском, Средиземном морях, и даже в Атлантическом океане. В частности, подводные дроны Sub Sea Baby СБУ взорвали подводную лодку проекта "Варшавянка" в Новороссийске, воздушные дроны ударили по трем нефтяным платформам в Каспийском море. В Атлантике и Черном море произошли инциденты с танкерами "теневого флота" ВС РФ: отработали безэкипажные катера и ударные БпЛА.
Дипстрайки стали ответом Украины на агрессивные воздушные удары РФ, причем ВСУ справились без помощи США, но, вероятно, все же используя разведданные Пентагона.
Ракетная программа Украины
В январь 2025 года Украина входила с арсеналом БпЛА различных типов, с дронами-ракетами, но без крылатых ракет и баллистики. При этом США не предоставили дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, которые весят полтонны и летят на полторы тысячи километров. Между тем имеющиеся дипстрайки — дроны, которые могут нести немного взрывчатки и поэтому наносят сравнительно небольшой, хотя и чувствительный, ущерб российским объектам.
Чтобы преодолеть дефицит мощных средств поражения, украинцы с первых месяцев вторжения начали разработку баллистики. В 2025 году доработали ОТРК "Сапсан", который будет запускать 500-килограммовые ракеты: они будут врезаться на гиперзвуковой скорости в цель и полностью ее разрушать. Первые боевые удары баллистического "Сапсана", крылатых "Нептунов" и "Фламинго" уже состоялись, заявил Зеленский. На начало 2026 украинцы получили инструменты для ударов по РФ, которые не будут зависеть от решений партнеров и США.
Линия фронта в 2025 году и изменение тактики
На карте фронта по состоянию на январь 2025 года россияне продвинулись в направлении Покровска и были на расстоянии 10 км от южных окраин. В декабре 2025 года в Покровске украинцы контролируют часть северных окраин, есть ухудшение в Гуляйполе, Мирнограде, Константиновке, Северске, в Сумской области. Как подсчитали аналитики проекта DeepState, с января по ноябрь 2025 года ВС РФ оккупировали суммарно около 4200 кв. км территории Украины — это 0,7% всей территории. При этом россияне потеряли почти 30 тыс. личного состава, десятки бронемашин различных типов и пушек, тысячи дронов. Это означает, что РФ теряла 2 400 тыс. россиян ежемесячно или семь человек на каждый квадратный километр оккупированной земли, но так и не получила стратегический прорыв на фронте.
Были и успехи: удалось "обрезать" прорыв на Доброполье, когда ВС РФ проникли в тыл на глубину 30 км, вернули контроль над Купянском. Президент Зеленский записал видео из Купянска, чтобы показать ложь российского командования о якобы "взятии" города.
Реформа ВСУ и тактика на поле боя
В условиях нехватки артиллерии в ВСУ, до конца 2025 года ВС РФ нашли способ противодействия украинской тактике применения FPV. Новая тактика — инфильтрация малыми штурмовыми группами. Кроме того, параллельно работают оптоволоконные дроны подразделения "Рубикон", которые перерезают логистику Сил обороны. В то же время в декабре появились кадры линии обороны шириной 150 м, которая состоит из трех противотанковых рвов с бетонными пирамидами и колючей проволокой. Такие укрепления дают возможность ВСУ держать фронт в условиях недостатка личного состава. Ко всему, новые фортификации можно оборонять БпЛА и другим оружием, которое самостоятельно может изготавливать Украина, без помощи США.
Как Украина и Силы обороны завершают 2025 год
Силы обороны Украины удерживали наступление ВС РФ в течение 2025 года, при этом не имея военной и финансовой помощи США. Страна полагалась на собственные ресурсы и на помощь других партнеров, которые, по возможности, предоставляли оружие и деньги. Между тем украинский ВПК нарастил производство дронов оперативно-тактического (действуют на фронте) и стратегического уровня (бьют вглубь РФ по НПЗ и ВПК). В 2026 году по целям в РФ заработает отечественная баллистика и крылатые ракеты. В 2025 году Украина выстояла без Вашингтона, изменив характер войны.
Напоминаем, президент Зеленский объявил о наработке 20 пунктов мирного плана, который, вероятно, может помочь завершить или приостановить вторжение РФ.