Почему не вырос выпуск минометов и почему "ложная картина" результатов БпЛА, — производитель оружия

Украинское оружейное предприятие не увеличило изготовление минометов для Вооруженных сил Украины, хотя и имеет мощности для наращивания производства. Государство не увеличило заказ на этот вид оружия, зато больше внимания уделяется беспилотникам. Почему информация о "100% результативности" БпЛА является "ошибочной" и как это связано с темпами изготовления оружия в Украине, РФ и странах НАТО?

Темпы изготовления оружия в РФ в три-четыре раза превышают возможности стран-членов НАТО, при этом возможности Украины ограничены количеством денег, которыми могут профинансировать производство, сказал директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас в интервью порталу "Delo.ua". По словам собеседника журналистов, чтобы ВСУ продолжали удерживать фронт, темпы изготовления оружия должны быть соизмеримы с российскими. Между тем в 2025 году для армии заказали 1 000 минометов — это столько же, сколько в 2024 году.

Спикер обратил внимание на темпы ВПК России: в 2024 году увеличили объемы в три раза, а цена снарядов — в четыре раза меньше. Украинское предприятие выполнило государственный заказ на минометы, который оказался одинаковым в 2024 и 2025 году. Это означает, что, вероятно, такие объемы вполне удовлетворяют потребности ВСУ. С другой стороны, есть нехватка минометных снарядов и, в то же время, государство сконцентрировалось на производстве дронов.

"Производство минометов не выросло по одной причине: текущие объемы полностью соответствуют и возможностям предприятия, и реальным потребностям фронта. Государственное финансирование не выросло, а потребность войск в минометах остается примерно на том же уровне, поэтому увеличивать производство просто нет смысла", — сказал он.

Из-за того, что на фронте не хватает минометных и артиллерийских снарядов, в официальных отчетах говорят об эффективности беспилотников, рассказал руководитель предприятия. На самом деле речь идет не столько о результативности БпЛА, сколько о дефиците снарядов. По мнению Бельбаса, хоть предприятие имеет госзаказ и на этот вид оружия, но ставка на дроны "противоречива".

"Когда у вас в подразделении нет ни артиллерийских, ни минометных выстрелов, а есть 100 дронов, то в отчетах будет 100% поражений от дронов. Такие отчеты идут вверх, систематизируются и формируют ложную картину, как будто все поражения от дронов", — объясняется в статье.

Причина сложившейся ситуации — нехватка денег у Украины и отсутствие снарядов различных типов. В то же время, если нет массированного артиллерийского прикрытия — "очень сложно остановить штурмы, которые происходят на разные города", считает Бельбас.

Украинское оружие — детали

Отметим, Фокус писал об особенностях изготовления украинского оружия и работе отечественного ВПК. Например, весной 2025 года народный депутат Роман Костенко подтвердил, что с 2022 по 2025 год Украина увеличила выделение денег на оружие в 21 раз (с 70 миллиардов до 1,5 триллионов грн). В то же время, не удалось существенно увеличить изготовление собственных боеприпасов, поскольку РФ заранее уничтожила украинскую химическую промышленность.

