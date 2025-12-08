Чому не зріс випуск мінометів та чому "хибна картина" результатів БпЛА, — виробник зброї

Українське збройне підприємство не збільшило виготовлення мінометів для Збройних сил України, хоч і має потужності для нарощування виробництва. Держава не збільшила замовлення на цей вид зброї, натомість більше уваги приділяється безпілотникам. Чому інформація про "100% результативності" БпЛА є "хибною" і як це пов'язано з темпами виготовлення зброї в Україні, РФ та країнах НАТО?

Темпи виготовлення зброї у РФ утричі-учетверо перевищують можливості країн-членів НАТО, при цьому можливості України обмежені кількістю грошей, якими можуть профінансувати виробництво, сказав директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас в інтерв'ю порталу "Delo.ua". Зі слів співрозмовника журналістів, щоб ЗСУ продовжували втримувати фронт, темпи виготовлення зброї мають бути співмірні з російськими. Тим часом у 2025 році для армії замовили 1 000 мінометів — це стільки ж, скільки у 2024 році.

Спікер звернув увагу на темпи ВПК Росії: у 2024 році збільшили обсяги утричі, а ціна снарядів — у чотири рази менша. Українське підприємство виконало державне замовлення на міномети, яке виявилось однаковим у 2024 і 2025 році. Це означає, що, ймовірно, такі обсяги цілком задовольняють потреби ЗСУ. З іншого боку, є нестача мінометних снарядів і, водночас, держава сконцентрувалась на виробництві дронів.

"Виробництво мінометів не зросло з однієї причини: поточні обсяги повністю відповідають і можливостям підприємства, і реальним потребам фронту. Державне фінансування не зросло, а потреба військ у мінометах залишається приблизно на тому ж рівні, тому збільшувати виробництво просто немає сенсу", — сказав він.

Через те, що на фронті не вистачає мінометних та артилерійських снарядів, в офіційних звітах говорять про ефективність безпілотників, розповів керівник підприємства. Насправді ідеться не так про результативність БпЛА, як про дефіцит снарядів. На думку Бельбаса, хоч підприємство має держзамовлення і на цей вид зброї, але ставка на дрони "суперечлива".

"Коли у вас в підрозділі немає ні артилерійських, ні мінометних пострілів, а є 100 дронів, то у звітах буде 100% уражень від дронів. Такі звіти йдуть угору, систематизуються та формують хибну картину, наче всі ураження від дронів", — пояснюється у статті.

Причина наявної ситуації — нестача грошей в України та відсутність снарядів різних типів. Водночас, якщо немає масованого артилерійського прикриття — "дуже складно зупинити штурми, які відбуваються на різні міста", вважає Бельбас.

Зазначимо, Фокус писав про особливості виготовлення української зброї та роботу вітчизняного ВПК. Наприклад, весною 2025 року народний депутат Роман Костенко підтвердив, що з 2022 по 2025 рік Україна збільшила виділення грошей на зброю у 21 раз (з 70 мільярдів до 1,5 трильйонів грн). Водночас, не вдалось суттєво збільшити виготовлення власних боєприпасів, оскільки РФ заздалегідь знищила українську хімічну промисловість.

