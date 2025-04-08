"Можна створити мільйони дронів і танків, але без боєприпасів це просто метал," – нардеп Костенко

"Оборонно-промисловий комплекс України суттєво збільшився, піднявшись з 70 мільярдів гривень у 2022 році до 1,5 трильйона гривень у 2025 році", — повідомив нардеп Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Заява прозвучала під час інтерв'ю для програми Ігоря Долгова на YouTube-каналі Укрінформ.

Оборонно-промисловий комплекс України суттєво збільшився

"Наша безпека залежить виключно від нашого ОПК, тренованої армії та народу, готового захищати свою країну", — зазначив він. У 2022 році український оборонно-промисловий комплекс виконав державне замовлення на суму близько 70-80 мільярдів гривень. У 2023 році ця сума перевищила 200 мільярдів, у 2024 році — майже 400 мільярдів, а у 2025 році передбачено виконання замовлень на 1,5 трильйона гривень.

За його словами, Україні зараз не вистачає власних снарядів та боєприпасів, адже свого часу Росія знищила хімічну промисловість України.

"Зараз ми лише закладаємо основи оборонно-промислового комплексу — є розуміння, але нам не вистачає коштів і часу – адже все потрібно швидко. Приміром, оборонний комплекс каже, що він може виробити в Україні озброєння на 1,5 млрд грн, але Міноборони не в змозі все його закупити, адже бюджет обмежений. А експорт озброєння заборонений", — розказав нардеп.

Таким чином, Україна в змозі створити мільйони дронів і танків, але без боєприпасів це просто метал.

Костенко додав, що важливу роль у підтримці України відіграє ініціатива "Рамштайн", започаткована США. Це стало можливим завдяки співпраці з цивілізованими країнами, котрі розуміють, що Росія не може бути переможена окремо, і лише спільними зусиллями можливо здолати ворога.

"Ми сподіваємося на подальше постачання зброї та матеріалів, навіть якщо США зменшать свою допомогу", — підкреслив він.

"Я сподіваюся, що на наступному засіданні "Рамштайн" у квітні будуть прийняті рішення щодо продовження постачання озброєнь для України. Також вважаю, що буде доцільно ухвалити рішення про надання фінансової підтримки для закупівлі зброї", — зазначив він.

Костенко наголосив на важливості того, щоб Україна продовжувала вести діалог з США щодо постачання необхідної техніки, навіть якщо Сполучені Штати вирішать обмежити свою допомогу. "Ми сподіваємося, що навіть якщо США відмовляться від надання прямої матеріально-технічної допомоги, вони не заборонятимуть іншим країнам продавати нам необхідну зброю", — сказав він.

Згідно з його словами, США мають величезний арсенал зброї та запаси, що дозволяє їм передавати допомогу Україні набагато швидше, ніж деяким європейським країнам, в яких ці запаси обмежені.

"Крім того, важливо досягти домовленості щодо постачання ракет для систем протиповітряної оборони, зокрема для комплексів Patriot, які здатні знищувати балістичні ракети. Хоча є й інші європейські системи, такі як SAMP/T, NASAMS та IRIS-T, які ефективні, їхні можливості щодо знищення балістичних ракет, які використовує Росія, є обмеженими. Тому ми потребуємо ширшого спектру систем ППО", — додав він.

Костенко висловив сподівання, що Міністерство оборони України та оборонні відомства основних союзників — Великобританії, Франції, Німеччини — серйозно підійдуть до засідання "Рамштайн" і приймуть важливі рішення, враховуючи, що результати цього засідання матимуть істотний вплив на подальший хід бойових дій.

Також Костенко повідомив, що зараз українці та їх партнери активно працюють над розробкою критеріїв для експорту української оборонної продукції до партнерських країн. Комітет з питань національної безпеки, Міністерство оборони, Служба безпеки України та міжвідомча комісія військово-технічного співробітництва займаються цим питанням, і найближчим часом має бути ухвалено відповідне рішення.

"Нам важливо, щоб експорт здійснювався лише до країн-партнерів з чітким контролем кінцевого споживача, щоб продукція не потрапила до рук ворога", — наголосив Костенко.

Політик також підкреслив, що експорт продукції має відбуватися з урахуванням національних інтересів України, а потенційна співпраця з міжнародними партнерами дозволяє просувати українські розробки на світовому ринку.

"Ми маємо достатньо ресурсів для задоволення наших власних потреб, а потужності наших підприємств лише зростають. Ми вже створили нові виробничі потужності, які дозволяють забезпечити високоякісне озброєння", — додав він.

Костенко висловив сподівання, що ініціатива щодо експорту українських оборонних товарів буде завершена найближчим часом, адже все знаходиться на фінальному етапі розробки.

Нагадаємо, що військовий аналітик Олександр Коваленко припускає, що анонсована президентом Зеленським ракета "Довгий Нептун" вже встигла показати свою ефективність, зокрема, під час атаки на Туапсинський НПЗ. Однак ця зброя могла б бути на озброєнні ще три роки тому

Також, за словами Річарда Гренелла, спеціального представника президента США Дональда Трампа з особливих доручень, ядерна зброя, від якої Україна відмовилася після підписання Будапештського меморандуму, насправді ніколи не була її власністю, а вважалася частиною російського арсенал