"Оборонно-промышленный комплекс Украины существенно увеличился, поднявшись с 70 миллиардов гривен в 2022 году до 1,5 триллиона гривен в 2025 году", — сообщил нардеп Роман Костенко, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Заявление прозвучало во время интервью для программы Игоря Долгова на YouTube-канале Укринформ.

Оборонно-промышленный комплекс Украины существенно увеличился

"Наша безопасность зависит исключительно от нашего ОПК, тренированной армии и народа, готового защищать свою страну", — отметил он. В 2022 году украинский оборонно-промышленный комплекс выполнил государственный заказ на сумму около 70-80 миллиардов гривен. В 2023 году эта сумма превысила 200 миллиардов, в 2024 году — почти 400 миллиардов, а в 2025 году предусмотрено выполнение заказов на 1,5 триллиона гривен.

По его словам, Украине сейчас не хватает собственных снарядов и боеприпасов, ведь в свое время Россия уничтожила химическую промышленность Украины.

"Сейчас мы только закладываем основы оборонно-промышленного комплекса — есть понимание, но нам не хватает средств и времени — ведь все нужно быстро. К примеру, оборонный комплекс говорит, что он может произвести в Украине вооружения на 1,5 млрд грн, но Минобороны не в состоянии все его закупить, ведь бюджет ограничен. А экспорт вооружения запрещен", — рассказал нардеп.

Таким образом, Украина в состоянии создать миллионы дронов и танков, но без боеприпасов это просто металл.

Костенко добавил, что важную роль в поддержке Украины играет инициатива "Рамштайн", основанная США. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с цивилизованными странами, которые понимают, что Россия не может быть побеждена отдельно, и только совместными усилиями возможно одолеть врага.

"Мы надеемся на дальнейшие поставки оружия и материалов, даже если США уменьшат свою помощь", — подчеркнул он.

"Я надеюсь, что на следующем заседании "Рамштайн" в апреле будут приняты решения о продлении поставок вооружений для Украины. Также считаю, что будет целесообразно принять решение о предоставлении финансовой поддержки для закупки оружия", — отметил он.

Костенко отметил важность того, чтобы Украина продолжала вести диалог с США по поставкам необходимой техники, даже если Соединенные Штаты решат ограничить свою помощь. "Мы надеемся, что даже если США откажутся от предоставления прямой материально-технической помощи, они не будут запрещать другим странам продавать нам необходимое оружие", — сказал он.

Согласно его словам, США имеют огромный арсенал оружия и запасы, что позволяет им передавать помощь Украине гораздо быстрее, чем некоторым европейским странам, в которых эти запасы ограничены.

"Кроме того, важно достичь договоренности о поставках ракет для систем противовоздушной обороны, в частности для комплексов Patriot, которые способны уничтожать баллистические ракеты. Хотя есть и другие европейские системы, такие как SAMP/T, NASAMS и IRIS-T, которые эффективны, их возможности по уничтожению баллистических ракет, которые использует Россия, ограничены. Поэтому мы нуждаемся в более широком спектре систем ПВО", — добавил он.

Костенко выразил надежду, что Министерство обороны Украины и оборонные ведомства основных союзников — Великобритании, Франции, Германии — серьезно подойдут к заседанию "Рамштайн" и примут важные решения, учитывая, что результаты этого заседания будут иметь существенное влияние на дальнейший ход боевых действий.

Также Костенко сообщил, что сейчас украинцы и их партнеры активно работают над разработкой критериев для экспорта украинской оборонной продукции в партнерские страны. Комитет по вопросам национальной безопасности, Министерство обороны, Служба безопасности Украины и межведомственная комиссия военно-технического сотрудничества занимаются этим вопросом, и в ближайшее время должно быть принято соответствующее решение.

"Нам важно, чтобы экспорт осуществлялся только в страны-партнеры с четким контролем конечного потребителя, чтобы продукция не попала в руки врага", — подчеркнул Костенко.

Политик также подчеркнул, что экспорт продукции должен происходить с учетом национальных интересов Украины, а потенциальное сотрудничество с международными партнерами позволяет продвигать украинские разработки на мировом рынке.

"Мы имеем достаточно ресурсов для удовлетворения наших собственных потребностей, а мощности наших предприятий только растут. Мы уже создали новые производственные мощности, которые позволяют обеспечить высококачественное вооружение", — добавил он.

Костенко выразил надежду, что инициатива по экспорту украинских оборонных товаров будет завершена в ближайшее время, ведь все находится на финальном этапе разработки.

Напомним, что военный аналитик Александр Коваленко предполагает, что анонсированная президентом Зеленским ракета "Длинный Нептун" уже успела показать свою эффективность, в частности, во время атаки на Туапсинский НПЗ. Однако это оружие могло бы быть на вооружении еще три года назад

Также, по словам Ричарда Гренелла, специального представителя президента США Дональда Трампа по особым поручениям, ядерное оружие, от которого Украина отказалась после подписания Будапештского меморандума, на самом деле никогда не было ее собственностью, а считалось частью российского арсенал