Падение военной помощи в 2025 году: какая страна выделила "ноль" евро Украине, — Kiel Institute

В 2025 году Соединенные Штаты Америки предоставили Украине военную помощь на наименьшую сумму с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Итоги года показали, что установлен антирекорд поддержки украинцев, которые удерживают нападение россиян. В топ пять стран Европы (по размеру экономики) есть одна, которая не выделила ни одного евро.

Брюссель не смог компенсировать позицию Вашингтона, который отменил помощь Украине, сообщили аналитики Кильского института (Kiel Institute). Итоги 2025 года показали, что Европейский союз выделил 4,2 млрд евро на военные нужды. При этом Франция, Германия и Британия увеличили расходы, но все же отстают от скандинавских стран. Единственная европейская страна, которая никак не помогла украинцам, — это Испания, отмечается в статье. Кроме того, существенно упала поддержка Италии, которая и так выделяла не много денег.

На портале Кильского института опубликовали инфографику о военной помощи с января 2022 года по 31 октября 2025 года. Указано, что сумма, которую выделяли партнеры Украине, ранее достигали 41,6 млрд евро (2022-24 гг.), а в 2025 — только 32,5 млрд, и не хватает еще 9 млрд до конца года. При этом данные базы "Отслеживание поддержки Украины" показали, что последние деньги США поступили в январе-феврале, помощь Европы была максимальной в марте-августе, а дальше — падение в два раза.

"Недавнее замедление затрудняет для Европы полную компенсацию отсутствия военной помощи США в 2025 году", — приводится оценка руководителя института, профессора Кристофа Требеша.

Аналитики сгруппировали военную помощь от стран Европы по географическому и экономическому признаку и выяснилось, что скандинавские страны продолжают удерживать лидерство. При этом Швеция увеличила расходы втрое, а Норвегия — чуть ли не в пять раз. Топ 5 стран ЕС по уровню экономики также увеличили помощь, но отстают от северных, пояснили в Кильском институте. Например, почти в 2,5 раза увеличилась поддержка Германии, вдвое — Британии (берется соотношение к ВВП). На инфографике — уменьшение на 15% участия Италии и "ноль" Испании.

"Между тем снижение поддержки со стороны Испании и Италии является заметным шагом назад, что подчеркивает важность более сбалансированного распределения бремени по всей Европе. Это ограниченное участие значительно ослабило общую реакцию Европы", — подытоживается в статье.

На странице с трекером суммарной помощи Украине (военной и экономической) можно увидеть тренды в поддержке партнеров. Инфографика показала, что в начале 2025 года от США поступило 480 млн долл., а дальше — ничего. Между тем пик поддержки Вашингтона пришелся на октябрь-сентябрь 2024 года, когда поступило 27 млрд долл.

Там же указано, что предыдущая помощь Испании — это танки Leopard-2A4 на 62 млн долл. Кроме того, есть данные, что системы ПВО, которые защищают небо над Украиной, — это оружие на 4,2 млрд долл. от Германии и втрое меньше от США (1,9 млрд долл.).

Отметим, в октябре 2025 года состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Испанию. По итогам визита глава государства сообщил, что надеется получить средства ПВО, артиллерию и антидронные системы.

Напоминаем, 8 декабря стало известно о предварительном утверждении оборонного бюджета США, в котором американцы согласились выделить помощь Украине в размере сотой части процента.