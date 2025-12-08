Только $400 млн Украине: конгресс США утвердил оборонный бюджет на $900 млрд

Конгресс Соединенных Штатов Америки утвердил оборонный бюджет на 2026 год и выделил на помощь Украине лишь 0,04%, то есть 400 млн долларов. Наибольшее внимание в бюджете уделяется противостоянию с Китаем.

Решение конгресса по оборонному бюджету США на 2026 год появилось вечером 7 декабря (утром 8 декабря по Киеву), написало агентство Reuters. Для сдерживания Китая выделят больше всего средств: будут следить за технологиями, инвестициями, поставками ключевых продуктов для Пентагона. Между тем помощь Украине — минимум средств за все время российско-украинской войны. 400 млн долл. — это расходы на постоянные оборонные программы, которые введены с 2016 года.

На портале Конгресса можно отыскать боль об оборонных расходах "С.2296-National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026". В тексте несколько раз прямо упоминают о расходах денег на Украину:

Відео дня

подразделе B "Вопросы, касающиеся Сирии, Ирака и Ирана" пункт 1228 "Разведывательная поддержка Украины";

"Вопросы, касающиеся Сирии, Ирака и Ирана" пункт 1228 "Разведывательная поддержка Украины"; подраздел C "Вопросы, касающиеся Европы и Российской Федерации" — пункт 1221 "Продление запрета на доступ к средствам, связанным с суверенитетом Российской Федерации над международно признанной территорией Украины", п. 1222 "Продление ежегодного отчёта о военных событиях и событиях в сфере безопасности, касающихся Российской Федерации", п. 1223 "Продление и изменение инициативы помощи Украине в сфере безопасности", п. 1224 "Стратегический план обслуживания складов оружия для Украины", п. 1225 "Надзор за военным присутствием Соединённых Штатов в Европе, п. 1226 "Возвращение на склад оборудования, закупленного в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности, п. 1227 "Заявление о политике относительно Инициативы помощи Украине в сфере безопасности", п. 1228 "Разведывательная поддержка Украины", п. 1229 "Финансирование Программы международного сотрудничества в сфере безопасности для Европейского командования США", п. 1230 "Содействие реализации Совместной многонациональной программы Украины — услуги, обучение и материалы за короткий срок (JUMPSTART)";

"Вопросы, касающиеся Европы и Российской Федерации" — пункт 1221 "Продление запрета на доступ к средствам, связанным с суверенитетом Российской Федерации над международно признанной территорией Украины", п. 1222 "Продление ежегодного отчёта о военных событиях и событиях в сфере безопасности, касающихся Российской Федерации", п. 1223 "Продление и изменение инициативы помощи Украине в сфере безопасности", п. 1224 "Стратегический план обслуживания складов оружия для Украины", п. 1225 "Надзор за военным присутствием Соединённых Штатов в Европе, п. 1226 "Возвращение на склад оборудования, закупленного в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности, п. 1227 "Заявление о политике относительно Инициативы помощи Украине в сфере безопасности", п. 1228 "Разведывательная поддержка Украины", п. 1229 "Финансирование Программы международного сотрудничества в сфере безопасности для Европейского командования США", п. 1230 "Содействие реализации Совместной многонациональной программы Украины — услуги, обучение и материалы за короткий срок (JUMPSTART)"; подраздел D "Другие иностранные страны" пункт 533 "Рабочая группа по изучению уроков, полученных Украиной".

В документе на 3000 страниц, как установило Reuters, выделяют 400 млн на Украину на 2026 год и столько же, вероятно, на 2027 год. Билль — результат компромисса между Сенатом и Палатой представителей, в котором выделяют дополнительные 8 млрд долл. за повышение зарплат военнослужащим, и дополнительные деньги — на оборону границы от мигрантов и на усиление оборонно-промышленной базы.

Военная помощь США — детали

Отметим, Фокус писал о планах финансирования военной помощи США Украине, которая обсуждалась в конгрессе в начале осени 2025 года. В то время было известно, что Палата представителей и Сенат предлагали разные расходы — или 400 млн долл., или 500 млн долл. (соответственно). Поскольку согласия не было, планировали длительное обсуждение и согласование точного размера. Тогда же появилась информация по итогам совещания контактной группы "Рамштайн", во время которого страны-партнеры Украины говорили о выделении дополнительной военной помощи. Среди прочего, речь шла о самолетах Rafale, ЗРК Patriot, боеприпасах и ракетах различных типов: от США — ни одной единицы оружия или техники.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп высказался относительно мирного соглашения, о котором Вашингтон договаривается с Москвой: прокомментировал реакцию президента Зеленского на новые предложения. Между тем 5 декабря появилась новая стратегия национальной безопасности США, в которой говорилось о сотрудничестве с РФ и противостоянии с Китаем.