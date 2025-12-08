Лише $400 млн Україні: конгрес США затвердив оборонний бюджет на $900 млрд

Конгрес Сполучених Штатів Америки затвердив оборонний бюджет на 2026 рік і виділив на допомогу Україні лише 0,04%, тобто 400 млн доларів. Найбільша увага у бюджеті приділяється протистоянню з Китаєм.

Рішення конгресу щодо оборонного бюджету США на 2026 рік з'явилось увечері 7 грудня (зранку 8 грудня за Києвом), написало агентство Reuters. Для втримання Китаю виділять найбільше коштів: стежитимуть за технологіями, інвестиціями, постачанням ключових продуктів для Пентагону. Тим часом допомога Україні — мінімум коштів за весь час російсько-української війни. 400 млн дол. — це витрати на постійні оборонні програми, які запроваджені з 2016 року.

На порталі Конгресу можна відшукати біль про оборонні витрати "С.2296-National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026". У тексті кілька разів прямо згадують про витрати грошей на Україну:

підрозділі B "Питання, що стосуються Сирії, Іраку та Ірану" пункт 1228 "Розвідувальна підтримка України";

"Питання, що стосуються Сирії, Іраку та Ірану" пункт 1228 "Розвідувальна підтримка України"; підрозділ C "Питання, що стосуються Європи та Російської Федерації" — пункт 1221"Продовження заборони на доступ до коштів, пов'язаних із суверенітетом Російської Федерації над міжнародно визнаною територією України", п. 1222 "Продовження щорічного звіту про військові та безпекові події, що стосуються Російської Федерації", п. 1223 "Продовження та зміна ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки", п. 1224 "Стратегічний план обслуговування складів зброї для України", п. 1225 "Нагляд за військовою присутністю Сполучених Штатів у Європі, п. 1226 "Повернення до складу обладнання, закупленого в рамках Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки, п. 1227 "Заява про політику щодо Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки", п. 1228 "Розвідувальна підтримка України", п. 1229 "Фінансування Програми міжнародного співробітництва у сфері безпеки для Європейського командування США", п. 1230 "Сприяння реалізації Спільної багатонаціональної програми України — послуги, навчання та матеріали за короткий термін (JUMPSTART)";

підрозділ D "Інші іноземні країни" пункт 533 "Робоча група з вивчення уроків, отриманих Україною".

У документі на 3000 сторінок, як встановило Reuters, виділяють 400 млн на Україну на 2026 рік і стільки ж, ймовірно, на 2027 рік. Білль — результат компромісу між Сенатом та Палатою представників, у якому виділяють додаткові 8 млрд дол. за підвищення зарплат військовослужбовцям, і додаткові гроші — на оборону кордону від мігрантів і на посилення оборонно-промислової бази.

Військова допомога США — деталі

Зазначимо, Фокус писав про плани фінансування військової допомоги США Україні, яка обговорювалась у конгресі на початку осені 2025 року. Га той час було відомо, що Палата представників та Сенат пропонували різні витрати — або 400 млн дол., або 500 млн дол. (відповідно). Оскільки згоди не було, планували тривале обговорення та узгодження точного розміру. Тоді ж з'явилась інформація по підсумки наради контактної групи "Рамштайн", під час якої країни-партери України говорили про виділення додаткової військової допомоги. Серед іншого, ішлося про літаки Rafale, ЗРК Patriot, боєприпаси та ракети різних типів: від США — жодної одиниці зброї чи техніки.

Нагадуємо, президент США Дональд Трамп висловився щодо мирної угоди, про яку Вашингтон домовляється з Москвою: прокоментував реакцію президента Зеленського на нові пропозиції. Тим часом 5 грудня з'явилась нова стратегія національної безпеки США, у якій ішлося про співпрацю з РФ та протистояння з Китаєм.